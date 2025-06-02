У Японії компанії штрафуватимуть за спеку на робочому місці

Від 1 червня японські компанії почали отримувати штрафи за спеку на робочих місцях працівників.
Про це пише Bloomberg.
Минулого року через спеку на роботі загинули 30 людей, а близько 1 200 постраждали. Переважна більшість працювали на будівництві або в секторі промисловості. Тож тепер компаніям загрожують штрафи до $3 475 за порушення заходів безпеки.
Тепер треба застосовувати особливі заходи безпеки, якщо температура повітря перевищує +31 °С протягом години або сумарно протягом чотирьох і більше годин на день. Японські компанії мають стежити за станом працівників і екстрено відвезти до лікарні, якщо їм стало зле.
Великі японські компанії вже почали діяти. Будівельна компанія Shimizu Corp. планує адаптувати графіки роботи під коливання температурного індексу і використовувати сенсори для контролю температури співробітників. А курʼєрська служба Yamato Transport хоче надати 75 тисячам працівників жилети з вентиляторами.
Дослідження Міжнародної організації праці у 2019 році показало, що середньостатистичний працівник втрачає до 50% своєї продуктивності за температури +33...+34 °C. Якщо не скоротити викиди парникових газів, то людство чекають економічні витрати на $2,4 трильйона.
- Улітку 2024 року в Японії кількість пацієнтів з тепловим ударом зросла вчетверо через спекотну погоду. У багатьох населених пунктах температура повітря перевищувала +40 °C.