Медіа: Прем’єр-міністр Польщі Туск готує вотум довіри до уряду після перемоги Навроцького на виборах президента

Президентські вибори в Польщі закінчилися, і результати — серйозна перешкода для «Громадянської коаліції» прем’єр-міністра Дональда Туска. Новим президентом стане Кароль Навроцький — кандидат, якого підтримувала партія «Право і справедливість». Через це Туск готується винести на розгляд парламенту питання про вотум довіри до уряду.

Про пише польський портал Onet з посиланням на джерела.

Вже тривалий час в польських урядових колах обговорювався сценарій, щоб у разі перемоги Навроцького прем’єр-міністр Туск звернувся до Сейму з проханням про вотум довіри уряду. Це потрібно, аби зафіксувати довіру парламенту зараз і припинити спекуляції про дострокові вибори. Про розпуск Сейму наразі не йдеться. Цього не хоче сам Туск — принаймні публічно. До того ж деякі партнери по коаліції вважають цей варіант занадто ризикованим для себе.

Джерела Onet припускають, що в найближчі два з половиною роки правляча коаліція матиме справу з президентом, який навряд чи підпише бодай один великий законопроєкт від Туска. Тепер навряд чи вдасться ухвалити реформу судової системи, лібералізацію абортів чи легалізацію цивільних партнерств.

У правлячій коаліції панує переконання, що президент Навроцький — це не просто другий Дуда, це Дуда в кубі. Він має усі важелі, щоб блокувати все, що важливо для «Громадянської коаліції». І правляча коаліція очікує опору навіть у дрібницях.

«Номінацій на посади послів не буде. Будь-яку зміну на ключовій посаді в армії доведеться узгоджувати з Навроцьким», — визнає один з політиків правлячого табору.

В уряді готуються до найгіршого сценарію: політичної «вегетації» до парламентських виборів 2027 року. Поразка Рафала Тшасковського — це виклик команді Туска. Кампанію кандидата вели ключові люди з уряду: міністр спорту Славомір Нітрас і заступник голови Міноборони Цезарій Томчик. Можна очікувати, що вони підпадуть під перестановки, анонсовані Туском ще до виборів.

Джерела всередині «Громадянської коаліції» визнають: соціальні настрої були недооцінені. Особливо — щодо міграції та політики щодо українців. Хоча останніми місяцями правлячий табір загравав з правим електоратом, але програв битву за порядок денний. ПіС і «Конфедерація» виявилися переконливішими.

У соцмережах Тшасковський вже визнав поразку й подякував своїм виборцям.

Новий президент Польщі та Україна

На початку року Навроцький казав, що не бачить Україну в міжнародних альянсах, допоки Київ не відповість «за волинський злочин», маючи на увазі Волинську трагедію. У травні він пообіцяв не пускати Україну в НАТО.

Він критикує чинний уряд Польщі, виступає проти «напливу нелегальних іммігрантів» та відправки польських солдатів в Україну. За його словами, Україна ставиться до Польщі «несправедливо».

«У мене є своя точка зору на те, що сталося в Україні через агресію Російської Федерації, і я її повторю. Я не маю жодних сумнівів, що Російська Федерація відповідальна за війну в Україні та наївність і дурість європейських політичних еліт і, на жаль, їхнього польського помічника Дональда Туска», — заявляв він.

Навроцький також казав, що він «розчарований президентом Зеленським з багатьох питань», але попри це він вважає, що Україна, звичайно, має бути за столом переговорів.

«А ми з нації, яка знає, чим закінчуються рішення великих держав без участі сторони, зацікавленої в предметі переговорів», – заявляв він.

Автор: Олександр Булін