У Франції в заворушеннях після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів загинули люди. Сотні затримано

У Парижі й інших містах Франції відбулися масові зіткнення футбольних уболівальників із поліцією після того, як французький футбольний клуб «Парі Сен-Жермен» переміг міланський «Інтер» у Лізі чемпіонів. Через це загинули дві людини. Під арештом опинилися 559 людей.

Про це пише французька газета Le Figaro.

У Парижі затримали 491 людину. Під варту відправили 320 порушників. У ході заворушень постраждали щонайменше 192 людини, зокрема 22 співробітники сил безпеки та семеро пожежників. У кількох містах зафіксували 692 пожежі.

Двоє людей загинули в Парижі й Даксі. У столиці чоловіка, який був на скутері, збила машина. У Даксі помер 17-річний хлопець, якого вдарили ножем у груди.

У Парижі найбільше зіткнень фанів з поліцією було поблизу Єлисейських полів та стадіону ПСЖ «Парк де Пренс».

Французькі медіа пишуть, що футбольні фани запускали феєрверки, частина з яких летіла в бік пожежників. Також уболівальники трощили автобусні зупинки, пожежні гідранти.

Французький футбольний клуб «Парі Сен-Жермен» 31 травня вперше в своїй історії переміг у Лізі чемпіонів і встановив рекорд турніру за найбільшою різницею голів між командами (пʼять голів).