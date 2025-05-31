Країни ОПЕК+ погодилися збільшити видобуток нафти, попри небажання РФ

За словами представників, таке рішення про збільшення ухвалили з кількох причин. По-перше, Саудівська Аравія хоче покарати деякі країни-члени, які видобувають більше нафти, ніж дозволено, наприклад, Казахстан і Ірак. По-друге, вона прагне повернути свою частку на світовому ринку, яку втратила через конкуренцію з американськими сланцевими компаніями та іншими виробниками.

Це означає, що політика змінилася: раніше країни ОПЕК+ намагалися тримати ціни на нафту високими, а тепер, навпаки, хочуть їх знизити. Водночас деякі країни були занепокоєними швидкими зростаннями темпів видобутку — Росія, Алжир і Оман хотіли б тимчасово зупинити таке збільшення.

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Члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) погодилися збільшити видобуток нафти втретє поспіль, хоча Росія, яка є важливою країною в цій групі, не була згодна. Так, у липні видобуток нафти збільшать на 411 тисяч барелів на день.

Таке збільшення видобутку полегшить ситуацію для споживачів, особливо тому, що на північній півкулі скоро почнеться період найбільшого попиту на енергоносії. Нафта є ключовим ресурсом для виробництва, транспорту та енергетики, тому зниження цін на неї зменшить витрати бізнесу на енергоресурси та, відповідно, загальний рівень цін — інфляцію. Коли інфляція знижується, центральні банки держав можуть вирішити знизити й процентні ставки, щоб стимулювати економіку, бо зникне потреба стримувати інфляційний тиск.

Деякі експерти вважають, що збільшення видобутку нафти зараз — це логічний крок, бо попит на неї влітку зростає: люди їдуть у відпустки, у США більше користуються машинами, а на Близькому Сході через спеку активно вмикають кондиціонери.

Але з іншого боку, це створює ризики для нафтових компаній по всьому світу, бо вони можуть опинитися в ситуації тривалого періоду низьких цін на нафту. Збільшення видобутку означає, що на ринку може зʼявитися надлишок нафти, і ціни можуть знову впасти.

Так, JPMorgan Chase & Co., одна з найбільших у світі фінансових компаній, прогнозує, що ціна на нафту сорту Brent — одного з головних стандартів світової нафти — може впасти до приблизно $50 за барель пізніше цього року. Це повʼязано з тим, що хоча ОПЕК+ і підвищує видобуток, на ринку буде надлишок нафти — понад 2 мільйони барелів на день більше, ніж потрібно. Через це ціни можуть знизитися.

У квітні цього року ціна на нафту впала до $60 за барель — це найнижчий рівень за останні 4 роки. Це сталося після того, як ОПЕК+ оголосила про збільшення видобутку, хоч попит на нафту падав через торгові проблеми та суперечки між країнами.

Зараз ціна на нафту піднялася до майже $64 за барель, але Саудівській Аравії потрібно, щоб ціна була вища за $90, аби покрити великі державні витрати, зазначає Bloomberg.