У Нігерії велика повінь — понад 100 людей загинули та зникли безвісти

У центральній частині Нігерії, у штаті Нігер, через сильну повінь загинули щонайменше 115 людей.

Про це пише The Guardian.

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Проливні дощі почалися в ніч на 28 травня і тривали до ранку. У результаті річка Нігер вийшла з берегів і затопила місто Моква. Це важливий торговий центр країни — через нього проходять маршрути вантажівок і постачання товарів в інші регіони.

«Ми вже знайшли 115 тіл, але кількість загиблих, найімовірніше, зросте. Потік води прийшов із віддалених районів і змив людей у річку Нігер. Тіла продовжують знаходити вниз за течією», — каже представник агентства з управління надзвичайними ситуаціями штату Ібрагім Ауд Хусейн. Рятувальні операції досі тривають.

Повінь затопила понад 3 000 будинків. Багато людей вважаються зниклими безвісти.

Сезон дощів у Нігерії зазвичай триває з квітня по жовтень. Ще 28 травня нігерійське метеобюро попереджало про сильні зливи в 14 з 36 штатів країни, включно з Нігером.