У США з перекинутої вантажівки вилетіли понад 250 мільйонів бджіл

На північному заході штату Вашингтон у США 30 травня перекинулась вантажівка, що перевозила бджіл. З вуликів вилетіли близько 250 мільйонів комах.

Про це пише ВВС.

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В офісі шерифа округу Вотком уточнили, що аварія трапилася близько 4-ї ранку на трасі поблизу міста Лінден. Вантажівка перевозила понад 31 тонну вуликів з медоносними бджолами. Зрештою, близько 250 мільйонів бджіл опинились на волі.

На відео, опублікованих поліцією, видно величезну кількість бджіл, що рояться навколо перекинутої вантажівки. На місце прибули представники влади, працівники комунальних служб і експерти з бджільництва.

Бджолярі співпрацювали з поліцією, щоб допомогти перевстановити вулики. Основне завдання— встигнути за 24—48 годин, щоб бджоли знову могли знайти свою матку і розмножуватися.

До ранку 31 травня більшість бджіл уже повернулася у свої вулики.