На Сумщині розширили обов’язкову евакуацію ще на 11 населених пунктів

У Сумській області розширили обовʼязкову евакуацію ще на 11 населених пунктів. Усе тому, що через постійні обстріли прикордоння цивільні перебувають у небезпеці.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Рішення стосується Горобівки, Штанівки, Воронівки, Янченків, Цимбалівки, Шкуратівки, Кровного, Миколаївки, Руднівки, Спаського і Капітанівки. Всім, хто потребує допомоги, налають транспорт, гуманітарну допомогу, тимчасове розміщення та соціальні виплати, зазначили в ОВА.
Влада закликає міцевих не зволікати з рішенням про евакуацію. До евакуаційного штабу в Сумському районі можна звернутися за цим номером — 050 650 70 83.
На сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.
- Від початку травня 2025 рку безпекова ситуація на Сумщині погіршилася. Росія атакує не лише прикордоння: безпілотники, керовані авіабомби та ракети цілять і вглиб області. За місяць з регіону евакуювали понад 52 тисячі людей із більш ніж 200 населених пунктів — у деяких громадах примусово.