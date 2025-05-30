Forbes: Джоан Роулінг — знову мільярдерка завдяки прибуткам від бренду «Гаррі Поттер». Які в неї статки

За даними Forbes, з 2020 року, коли Дж. К. Роулінг почала публікувати заяви про права трансгендерів, її річні доходи від продажу книг і брендових проєктів «Гаррі Поттера» перевищили $80 мільйонів. Ідеться про фільми, телесеріали, тематичні парки, відеоігри, театральні постановки тощо.

Роулінг входила до списку мільярдерів Forbes з 2004 по 2011 рік — під час найбільшої популярності Гаррі Поттера. Але у 2012 році журналісти дізналися, що вона пожертвувала $160 мільйонів на благодійність. Після цього Роулінг знову накопичила статок у понад мільярд завдяки великим доходам від різних медіа-проєктів.

Письменниця Джоан Роулінг повернулася до списку мільярдерів завдяки прибуткам від бренду «Гаррі Поттер». З урахуванням високих податків у Великій Британії та її благодійної діяльності, Forbes оцінює чистий статок Роулінг у $1,2 мільярда.

У 2024 році розпочинається виробництво серіалу HBO Max за мотивами книг про Гаррі Поттера. Його планують випускати протягом десяти років з кінця 2026-го. За оцінками Forbes, Роулінг може отримувати приблизно $20 мільйонів на рік за участь у проєкті. За словами CEO HBO Max Кейсі Блойса, Роулінг брала активну участь у виборі сценариста і режисера.

За останні 20 років Роулінг пожертвувала понад $200 мільйонів на благодійність. Вона підтримує дітей, які залишилися без батьків, допомагаючи їм через організацію Lumos, що працює в Румунії, Гаїті, Колумбії та Україні. Вона допомагає і жертвам сексуального і домашнього насильства через організацію Volant. Також Роулінг фінансує клініку, що займається лікуванням неврологічних хвороб, зокрема множинного склерозу — хвороби, через яку померла її мати.

Що приносить дохід Роулінг

На момент виходу першої екранізації роману про Гаррі Поттера наприкінці 2001 року Роулінг опублікувала чотири книги про Поттера та продала понад 100 мільйонів примірників, що дозволило їй стати мультимільйонеркою. Всього через два роки тодішній агент Роулінг Кріс Літтл повідомив Forbes, що серія книг про Гаррі Поттера була продана тиражем 250 мільйонів примірників, що збільшило початковий статок Роулінг.

Контракт Роулінг з Warner Brosers включає участь у прибутках, титул виконавчого продюсера у двох останніх фільмах і контроль над будь-якими продовженнями без її згоди. Після виходу останньої частини у 2011 році кінофраншиза зібрала майже $7,7 мільярда у світовому прокаті, що на той час стало найкасовішою франшизою в історії кіно.

Ці умови контракту дозволили Роулінг контролювати сценарії спинофу «Фантастичні звірі та де їх шукати» (2016) і двох його продовжень. Третя частина (2022) зазнала критики через позицію Роулінг щодо прав трансгендерів і заробила $400 мільйонів при бюджеті понад $250 мільйонів.

З 2016 року на Бродвеї в Лондоні та пʼяти інших містах йде театральна постановка «Гаррі Поттер і Прокляте Дитя», що зібрала понад мільярд доларів, — частина прибутку від неї належить Роулінг. Також HBO Max випускав пʼятий сезон серіалу C.B. Strike, адаптації детективних романів Роулінг, написаних під псевдонімом Роберт Ґалбрейт. У 2023 році відеогра Hogwarts Legacy продала 24 мільйонів копій і заробила майже мільярд доларів.

Роулінг не продавала права на електронні книги, натомість у 2012 році створила видавництво Pottermore Publishing, яке під час пандемії значно розвинулося і зараз приносить їй кілька мільйонів доларів на рік — точна сума невідома.

Менеджмент Роулінг The Blair Partnership повідомив, що бренд Гаррі Поттера продовжує розвиватися у різних сферах — від видавництва та тематичних парків до товарів, театру, ігор і телебачення, з численними новими проєктами в розробці.