Reuters: США пропонують 60-денне припинення вогню в секторі Гази та обмін заручниками

Сполучені Штати пропонують план 60-денного припинення вогню в секторі Гази. Він включає звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців.

З текстом плану ознайомилося агентство Reuters.

Документ гарантований президентом Дональдом Трампом і посередниками — Єгиптом і Катаром. План передбачає відправку гуманітарної допомоги в сектор одразу після того, як ХАМАС погодиться на угоду. За планом 60-денне перемир’я можуть продовжити, якщо переговори про постійне припинення вогню не завершать в установлені терміни.

Допомогу доставлятимуть через ООН, Червоний Півмісяць та інші погоджені канали. Білий дім 29 травня оголосив, що Ізраїль погодився на пропозицію. Документ зобовʼязує країну повністю припинити військові операції в Газі, коли домовленості наберуть чинності, а ЦАХАЛ поступово відведе свої війська.

ХАМАС досі розглядає угоду, офіційних коментарів там не давали. Однак анонімний високопосадовець угруповання сказав BBC, що план повторює позицію Ізраїлю і не задовольняє вимог ХАМАС. Бойовики хотіли чітких гарантій, що тимчасове перемир’я переросте в постійне, а також повернення до гуманітарного протоколу, який дозволяв доставляти допомогу сотнями вантажівок щодня.

Джерело BBC додає, що ХАМАС підтримує зв’язок із посередниками й надасть письмову відповідь у належний термін.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручників, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.