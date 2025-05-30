Україна готується до складного літа. Огляд матеріалів іноземних медіа 29 травня

Намірам Росії окупувати якомога більше територій цього літа присвятили матеріали одразу кілька видань ― зокрема, The New York Times і СNN. Росіяни покладають чималі надії на літо з кількох причин. По-перше, як зазначає NYT, вони звикли продовжувати бойові дії під час мирних переговорів ― намагаючись так виторгувати якнайкращі умови й захопити якнайбільше «до того, як замовкнуть гармати». По-друге, у Москви досі чимало людського ресурсу: від початку 2025 року щомісячний показник новоприбулих в армію перевищує очікування влади. Росіяни можуть дозволити собі наступальні операції. І, по-третє, у недалекому майбутньому військова потужність країни-агресора може знизитись через великі втрати у техніці та негативні процеси в економіці. Та досі російські армія й економіка показували кращі результати, ніж передбачали експерти, пише NYT.

Оскільки літо ― це зазвичай найкращі погодні умови для активних боїв, росіяни їх фактично вже почали. CNN згадує про накопичення живої сили біля Сумщини й активізацію операцій на Покровському напрямку. У травні вони наступали активніше, ніж у квітні, і захоплювали приблизно по 14 квадратних кілометрів на добу. За таких темпів на повну окупацію чотирьох українських областей, які Росія вважає своїми й де тривають бойові дії, окупантам знадобиться щонайменше чотири роки, пише видання.

Українці готуються відбивати російські атаки, покладаючись передусім на дрони, пише CNN. Там, де підрозділи безпілотних систем налагодили співпрацю з іншими, зокрема з артилерією, вони завдають ворогам великих втрат за неспівмірно менших втрат Сил оборони. Також видання пише про так звану стіну дронів, що в Україні відома як «Лінія дронів», ― ідею облаштувати багаторівневе патрулювання безпілотниками ділянки завширшки в 10―15 кілометрів. Сегменти цієї стіни вже існують ― і цей підхід виявився ефективним.

Інша загроза ― далекобійні дрони. Росіяни змогли наростити виробництво та частково вдосконалити двигуни «шахедів», завдяки яким дрони-камікадзе тепер можуть нести більше вибухівки та літати вище. Володимир Зеленський заявив, що Москва планує виробляти достатньо дронів для запуску по Україні по 300―350 безпілотників щоночі. Утім, українські виробники далекобійних дронів теж нарощують темпи й вже майже досягли таких самих показників. Головні обмеження тут не виробничі, а фінансові. Та їх Україна розраховує подолати завдяки партнерам.

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