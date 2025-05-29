Ізраїль оголосив будівництво 22 поселень на палестинських землях. Це суперечить міжнародному праву

Ізраїль оголосив, що планує створити 22 нових поселення на окупованій території Західного берега Йордану. Також узаконять поселення, що збудували без дозволу уряду раніше. Таке рішення ухвалили минулого тижня на закритому голосуванні в Раді безпеки уряду.

Про це написав міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич у соцмережі Х. Також про це пише The Guardian.

Видання зазначає, що таке рішення запропонували ультраправий міністр оборони Ізраель Кац і міністр фінансів Бецалель Смотрич, який мешкає в поселенні Кедумім на Західному березі річки Йордан — за міжнародним правом воно незаконне.

Кац сказав, що це рішення допоможе Ізраїлю посилити контроль над Західним берегом. За його словами, це підтверджує «наше історичне право на Землю Ізраїлю та є нищівною відповіддю на палестинський тероризм». Міністр оборони Ізраїлю додав, що такий крок не дасть можливості створити Палестинську державу, яка, на його думку, «загрожує Ізраїлю».

Уряд планує використати ці 22 поселення, щоб зміцнити ізраїльську присутність навколо траси 443, яка проходить між Єрусалимом і Тель-Авівом через Модіїн. Глава Ради Єша Ізраель Ганц назвав це рішення найважливішим з 1967 року.

Ізраїль окупував Західний берег, захопивши його в Йорданії під час шестиденної війни 1967 року. Відтоді уряди намагалися назавжди закріпити контроль Ізраїлю над цією територією, частково оголошуючи окремі території «державними землями», що запобігає приватній власності палестинців.

«Цей екстремістський ізраїльський уряд намагається всіма засобами запобігти створенню незалежної Палестинської держави», — сказав речник президента Палестини Набіль Абу Рудейне в коментарі Reuters і закликав Адміністрацію президента США Дональда Трампа втрутитися.

Водночас The Guardian пише, що схвалення нових поселень ультраправим урядом Біньяміна Нетаньягу є подальшою реалізацією його давньої мети анексувати окуповану палестинську територію — мети, яку підтримувала адміністрація Трампа.