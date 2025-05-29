У Вʼєтнамі заборонили друкований випуск The Economist з лідером країни на обкладинці. Ось чому

У Вʼєтнамі заборонили продавати останній друкований випуск журналу The Economist для Азії — на обкладинці зображений лідер країни То Лам з двома зірками на очах на червоному тлі і підписом «Людина з планом для Вʼєтнаму».

Про це пише Reuters із посиланням на джерела у двох місцевих дистрибʼюторів газет і журналів.

У підзаголовку головного матеріалу про Вʼєтнам написано: «Жорсткий чоловік Комуністичної партії має врятувати велику історію успіху Азії».

The Economist

Керівниця компанії-дистриб’ютора Ngay Moi розповіла, що їм наказали прибрати з обкладинки й усередині журналу матеріал про То Лама. Згодом їм узагалі заборонили продавати цей випуск. Працівник іншого дистриб’ютора — Global Book Corporation — повідомив, що міністерство, яке відповідає у В’єтнамі за публічну інформацію, заборонило поширення саме цього номера журналу, але причини не пояснило.

Заборона на книги, фільми, твори, медіа у Вʼєтнамі — не новина. У країні, керованій комуністами, регулярно трапляються випадки цензури. Країна посідає 173 місце зі 180 в індексі свободи преси, який створює організація «Репортери без кордонів».

Зараз В’єтнам — важливий промисловий центр Південно-Східної Азії — намагається зберегти економічне зростання, попри торговельну напруженість із США та можливі негативні наслідки для експорту.

У журналі The Economist То Лама зобразили амбітним політиком, який вийшов із системи безпеки та має стати реформатором, щоб оновити економічну модель держави. Обкладинку активно обговорювали в соцмережах: хтось хвалив позитивний образ країни, інші критикували журнал за те, що назвав Ламу жорстким і цим нібито принизив політичні процеси у В’єтнамі.