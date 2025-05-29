РФ вночі атакувала Україну 90 дронами

У ніч проти 29 травня російські війська атакували Україну 90 дронами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:30 протиповітряна оборона знешкодила 56 ворожих дронів. Зокрема 10 — збито, а ще 46 — локаційно втрачені / подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання дронів у девʼяти прифронтових локаціях у Сумській, Харківській та Донецькій областях.

На Сумщині через атаку загинув чоловік та постраждала жінка — вона у важкому стані в лікарні. Постраждали цивільна інфраструктура, склади з сільськогосподарською технікою та приватні будинки.