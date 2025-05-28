У Франції хірург 25 років домагався і ґвалтував пацієнтів-дітей. Його засудили на 20 років

У Франції 74-річного колишнього хірурга Жоеля Ле Скуарне засудили до 20 років позбавлення волі за сексуальне насильство над сотнями пацієнтів протягом 25 років — переважно це були діти та підлітки віком до 15 років, а середній вік жертв становив 11 років. Він визнав свою провину. Цей судовий процес став найбільшим в історії Франції, що стосується жорстокого поводження з дітьми

Про це пише The Guardian.

Жоель Ле Скуарне працював хірургом в державних і приватних лікарнях по всій Бретані та на заході Франції, часто оперуючи дітей з апендицитом. Його звинуватили у 111 зґвалтуваннях і 189 сексуальних домаганнях між 1989 і 2014 роками в десятці лікарень. Багато дітей, яких він кривдив, перебували під наркозом.

«Я був хірургом, який скористався своїм статусом, щоб нападати на дітей, я цього не заперечую», — сказав він і додав, що не просить суд про поблажливість.

The Guardian пише: психологічні оцінки показали, що він залишався надзвичайно небезпечним.

У Франції за зґвалтування з обтяжуючими обставинами максимально можуть засудити до 20 років — саме стільки й отримав Ле Скуарне. На відміну від США, там строки не підсумовуються. Ле Скуарне вже відбуває 15-річний термін увʼязнення за обвинувальним вироком, винесеним у 2020 році за зґвалтування та сексуальне насильство над чотирма дітьми, включно з його двома племінницями. За французьким законодавством, покарання відбуваються одночасно, і засуджений повинен відбувати лише додаткові роки після завершення першого покарання.

Попросити про умовно-дострокове звільнення Ле Скуарне зможе лише після того, як відсидить щонайменше дві третини терміну. Прокурори хотіли, щоб його тримали під наглядом у спеціальному закладі навіть після звільнення, але суд відмовив. Причина — його вік і нібито «бажання виправити ситуацію».

Потерпілі висловлювали обурення щодо вироку, вигукуючи: «Ганьба для системи правосуддя». Одна із жертв сказала, що почувається «приниженою цим вироком».

Групи постраждалих і дитячі захисники кажуть, що суд над Ле Скуарне показав серйозні прорахунки з боку держави та посадовців. На їхню думку, влада має ретельно з’ясувати, як хірург зміг стільки років працювати й чинити насильство.

Жертви також обурені мовчанням політиків. Вони вважають, що влада повинна зробити висновки з цієї справи, щоб у майбутньому не допустити подібного. Їх здивувало, що цей суд, який став одним з найгучніших у Франції, не викликав гучної реакції ані з боку уряду, ані в суспільстві загалом.