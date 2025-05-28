Компанії можуть забронювати більше працівників: «Дія» оновила правила

«Дія» оновила правила бронювання працівників компаній від мобілізації. Через портал тепер можна забронювати ще більше людей.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

До кількості військовозобов’язаних на підприємстві додали робітників, офіційно мобілізованих після 18 травня 2024 року. Отже, компанії зможуть забронювати більше спеціалістів за своїм відсотком.

Раніше при визначенні кількості співробітників, які можуть отримати відстрочку від призову, враховували лише не мобілізованих людей, які перебувають на військовому обліку. А тепер додають й мобілізованих, якщо вони працевлаштовані офіційно.

«Наприклад, було 80 військовозобов’язаних — бронювали 40. Додалося 20 мобілізованих і загальна кількість зросла до 100, отже, тепер ліміт для всіх працівників зростає до 50», — пояснюють у пресрелізі.

Крім того, до загальної кількості військовозобов’язаних більше не зараховують працівників, які вже мають бронювання в іншій компанії.