Італійська мафія хоче втрутитися в зимову Олімпіаду-2026 і вербує молодь у соцмережах

Мафіозні клани Італії відходять від політики «жорстоких воєн за території» між собою. Тепер вони обʼєднуються, щоб співпрацювати в галузях наркоторгівлі, проституції та відмивання грошей.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на щорічний звіт Національного антимафіозного агентства (DIA).

«Коза Ностра» та «Каморра» формують союзи як усередині країни, так і за кордоном. Водночас «Ндрангета», що базується в Калабрії, все більше зосереджується на контролі за державними інфраструктурними проєктами.

«Співіснування [кланів] сприяло виникненню синергії, яка з часом стала структурованою», — каже директор DIA Мікеле Карбоне. Ці структури, за його словами, «стали здатними поглинати конфлікти, напругу й тертя» між організаціями.

Публічні проєкти, що фінансуються Євросоюзом у межах післяковідного Фонду відновлення Італії, плани щодо будівництва великого мосту між Сицилією та материком, а також підготовка до зимових Олімпійських ігор 2026 року — усе це, йдеться в документі DIA, під загрозою мафіозного проникнення.

Будівельний сектор склав 38% усіх адміністративних антимафіозних заходів у 2024 році. Розслідування торкнулися 200 будівельних майданчиків для держпроєктів.