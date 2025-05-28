Чехія і Євросоюз звинуватили Китай у кібератаці на чеське МЗС

Чехія, Євросоюз і його держави-члени засудили Китай за кібератаку на чеське Міністерство закордонних справ, через яку хакери отримали доступ до тисяч несекретних електронних листів.

Про це написали міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пресслужба МЗС Чехії, верховна представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас.

Спонсорована Китаєм хакерська група Advanced Persistent Threat 31 (APT31) атакувала Міністерство закордонних справ з 2022 року і читала несекретні електронні листи, що надсилалися між посольствами та установами ЄС.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що викличе посла Китаю, щоб «чітко дати зрозуміти, що такі ворожі дії мають серйозні наслідки для наших двосторонніх відносин».

«Китай втручається в наше суспільство — через маніпуляції, пропаганду та кібератаки. Одна з них нещодавно була спрямована проти МЗС Чехії. Ми виявили зловмисників під час атаки. Наші органи безпеки відреагували, провели ретельне розслідування — і тепер ми публічно про це повідомляємо. У міністерстві я впровадив нову систему зв’язку, яка виводить нашу безпеку на новий рівень», — написав Ліпавський.

Розслідування проводили Служба безпеки та інформації, військова розвідка, управління зовнішніх звʼязків та інформації і Національне агентство кібербезпеки та інформаційної безпеки Чехії.

Ще у 2021 році Євросоюз закликав китайську владу зупинити кібератаки, що, ймовірно, йдуть із їхньої території. Відтоді кілька країн ЄС самі фіксували подібні інциденти. Брюссель неодноразово висловлював Пекіну своє занепокоєння під час прямих перемовин і планує це продовжити.

Європейський Союз засуджує подібну кіберактивність, адже вона суперечить домовленостям, яких дотримуються всі країни-члени ООН.