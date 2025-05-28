У Литві допомогу на понад мільйон євро, призначену українським біженцям, отримали громадяни інших країн — зокрема РФ та Білорусі

Підтримка Європейського Союзу, призначена для українських біженців від війни, у Литві дісталася й громадянам Росії та Білорусі. Йдеться про витрати на понад мільйон євро.
Про це пише LRT.
Міністерство соціального захисту і праці вже розпочало внутрішній аудит, а Європейське агентство соціального фонду (ESFA), яке здійснювало нагляд за проєктом, попрощалося з керівницею. Водночас агентство стверджує, що надання допомоги неукраїнцям дозволяли тодішні правила.
Українські біженці в Литві отримують підтримку не лише їжею, засобами гігієни, медикаментами, юридичними послугами, а й мають змогу вивчати литовську мову, а також отримувати субсидії на працевлаштування.
Європейський Союз підтримує інтеграцію українців у країнах ЄС, тому в 2022—2023 роках на проєкт «Допомога біженцям від війни з України» було виділено майже €17 мільйонів.
Однак з’ясувалося, що допомогу, призначену українцям, отримали також громадяни Росії, Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану та інших країн, які мають дозвіл на проживання в Литві.
Усього таку допомогу отримали 813 неукраїнців з 43 різних країн — їм проводили курси литовської мови, надавали субсидії для працевлаштування.
Загалом йдеться про неправомірну витрату мільйона євро. Про результати аудиту минулого тижня було поінформовано комітет Сейму з питань аудиту. Офіс Генерального аудитора вимагає повернення коштів.
Проте саме агентство відкидає критику й заявляє, що надання допомоги неукраїнцям дозволяли тодішні нормативи. До того ж наголошують, що підтримку помилково отримали лише 484 людини.
«Ситуація виникла через тлумачення тодішніх чинних документів. Згідно з ними, у додаткових заходах — таких як курси литовської мови та субсидоване працевлаштування — могли брати участь соціально вразливі особи, не обов’язково з України», — заявила керівниця відділу розвитку проєктів ESFA Йоліта Пятрайтієне.
Попри це, литовське Міністерство соцзахисту підтвердило, що виконавець проєкту — Служба зайнятості Литви — буде зобов’язаний повернути кошти у визначений термін.