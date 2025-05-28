Заявами про Путіна Трамп «розминає забите его». Огляд матеріалів іноземних медіа 26 травня

Найбільшу увагу іноземних медіа привернула заява нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про зняття для України обмежень на використання західної далекобійної зброї. У здебільшого новинних повідомленнях медіа згадують і про багатомісячні прохання Києва дозволити бити вглиб території Росії, які відкидали попередні керівники США та Німеччини, і про емоційні заяви росіян на кшталт Дмитра Медведєва. Найбільш же детальний матеріал на тему опублікували The Washington Post. Заява Мерца в ньому ― лише деталь в історії про підготовку України до непростого літа. Росіяни досі не мають проблем із живою силою та кількістю снарядів, однак українці нерідко переважають Росію технологічно й затято опираються ― через що, наприклад, місто Покровськ досі залишається за Україною. Західні аналітики ще минулого серпня казали, що до кінця року росіяни завоюють цей логістичний хаб на Донеччині ― однак досі гострої загрози йому немає.

Також у публікації йдеться про погрози росіян захопити Суми чи Харків. Український військовий експерт Микола Бєлєсков у матеріалі відповідає, що для захоплення Авдіївки росіяни поклали вбитими 70 тисяч своїх людей. Спроби захопити значно більші Суми чи Харків відповідно обернуться для росіян істотно серйознішими жертвами ― тоді як у тому секторі наразі зосереджено 125 тисяч російських бійців. Відповідно, росіяни, швидше за все, вестимуть у регіоні відволікаючі операції, щоб відтягнути на напрямок більше російських військ, а основні зусилля продовжать скеровувати на захоплення Покровська й Костянтинівки, прогнозує експерт.

«Дональд Трамп стає злішим у міру того, як Путін оголює його імпотентність» ― стаття під таким заголовком вийшла в британському The Independent. Тема матеріалу очевидна ― реакції американського президента на активні обстріли росіянами українських міст протягом вихідних. Втім, видання відзначає, що Трамп у своїх постах у соцмережі Truth Social ганить і Володимира Зеленського, стверджуючи, що «всі його заяви несуть лише проблеми». Отже, головна мета висловлювань Дональда не вплинути на Путіна або запевнити українців у підтримці. Він просто масажує своє понівечене его, пишуть автори статті. А в конкретні дії проти Росії його погрози все ніяк не розвинуться.

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