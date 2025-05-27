Politico: У США хочуть перевіряти соцмережі всіх іноземних студентів. Зараз для них зупинили візові співбесіди

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче зобов’язати всіх іноземних студентів, які подаються на навчання в США, проходити перевірку соцмереж. Це значне посилення правил, яке може торкнутися кожного, хто планує вчитися в Штатах.

Про це пише Politico, яке ознайомилося з дипломатичною депешею — це внутрішній документ, який передають між урядовими установами (наприклад, між посольством і Державним департаментом США).

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Документ датований 27 травня — його вже підписав держсекретар США Марко Рубіо. Там йдеться, що адміністрація наказує посольствам і консульським відділам США призупинити планування нових співбесід для іноземців на отримання студентських віз. У документі не написано чітко, що саме перевірятимуть у соцмережах, але є натяк, що це буде повʼязано із запобіганням тероризму та антисемітизму.

«Від цього моменту, готуючись до розширення обов’язкової перевірки та перевірки в соціальних мережах, консульські відділи не повинні створювати жодних додаткових місць для призначення на прийом для студентських або обмінних віз (F, M та J), доки не надійдуть подальші вказівки septel, яких ми очікуємо найближчими днями», — йдеться там.

Politico пише, що якщо адміністрація США справді запровадить обовʼязкову перевірку соцмереж для іноземних студентів, це може сильно загальмувати видачу студентських віз. Від цього можуть постраждати американські університети, які залежать від іноземців як джерела доходу.