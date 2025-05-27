ОАЕ першими впровадять ChatGPT на національному рівні. Країна підписала угоду з OpenAI

OpenAI в Обʼєднаних Арабських Еміратах запускає Stargate UAE — це перша міжнародна платформа інфраструктури штучного інтелекту. Так ОАЕ стануть першою державою, яка впровадить ChatGPT на національному рівні — у ключових сферах, таких як охорона здоров’я, освіта, енергетика, транспорт та державне управління. Це допоможе прискорити інновації та економічне зростання.
Про це повідомила компанія OpenAI.
ОАЕ стали першою країною, яка підписала партнерство з OpenAI у межах глобальної ініціативи OpenAI for Countries, яка допомагає країнам створювати власні можливості для розвитку штучного інтелекту.
Stargate UAE реалізують спільно з G42, Oracle, NVIDIA, Cisco та SoftBank — у тісній координації з урядом США та за підтримки президента Дональда Трампа. Проєкт потужністю 200 МВт запрацює у 2026 році, а в майбутньому має розширитися до 1 ГВт. Stargate UAE має потенціал забезпечити інфраструктурою штучного інтелекту території в радіусі 3 219 кілометрів, що охоплює до половини населення світу.
«Stargate відображає наше довгострокове бачення створення передових обчислювальних потужностей по всьому світу для обслуговування безпечного, надійного та широко корисного штучного інтелекту», — йдеться у заяві OpenAI
Обʼєднані Арабські Емірати інвестують у розвиток американської інфраструктури штучного інтелекту в межах партнерства з США. Про це оголосили під час візиту Дональда Трампа минулого тижня. Ці інвестиції — частина більшої ініціативи OpenAI, яка стартувала у січні із запуском проєкту Stargate. Вона має на меті зміцнити AI-інфраструктуру в США та допомогти союзним країнам відповідально користуватись новими технологіями.
Це також продовження обіцянки ОАЕ на початку року — вкласти $1,4 трильйона в економіку США. Ці кошти мають створити нові робочі місця, прискорити економічне зростання і допомогти Америці залишатися лідером у технологіях.
OpenAI хоче допомогти урядам розбудовувати власні можливості у сфері ШІ за підтримки США, спираючись на «демократичні цінності, відкриті ринки та надійне партнерство». OpenAI вже веде перемовини з іншими країнами щодо запуску власних Stargate і на початковому етапі планує укласти ще десять таких партнерств. Наступного тижня головний директор зі стратегії OpenAI Джейсон Квон розпочне тур країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, щоб обговорити можливості співпраці.
ОАЕ впроваджують штучний інтелект
У квітні стало відомо, що Обʼєднані Арабські Емірати використовуватимуть штучний інтелект, щоб написати нові закони та оновити чинне законодавство. Це найбільш амбітна ініціатива такого типу у світі. У жодній іншій країні ще не намагалися використовувати ШІ саме для активного переписування законів. В інших державах ШІ застосовують здебільшого як допоміжний інструмент.
Міністри вже схвалили створення нового кабінетного органу — Офісу регуляторного інтелекту, який контролюватиме впровадження ШІ в законотворчість. Очікують, що штучний інтелект пришвидшить законодавчий процес на 70%.
- Також Обʼєднані Арабські Емірати вже в цьому навчальному році (2025/2026) введуть штучний інтелект у програми державних навчальних закладів для учнів від дитячого садка до 12 класу. Курс охоплюватиме теми етичної обізнаності, фундаментальних концепцій і застосування в реальному світі.