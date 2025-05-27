ОАЕ першими впровадять ChatGPT на національному рівні. Країна підписала угоду з OpenAI

OpenAI в Обʼєднаних Арабських Еміратах запускає Stargate UAE — це перша міжнародна платформа інфраструктури штучного інтелекту. Так ОАЕ стануть першою державою, яка впровадить ChatGPT на національному рівні — у ключових сферах, таких як охорона здоров’я, освіта, енергетика, транспорт та державне управління. Це допоможе прискорити інновації та економічне зростання.

Про це повідомила компанія OpenAI.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

ОАЕ стали першою країною, яка підписала партнерство з OpenAI у межах глобальної ініціативи OpenAI for Countries, яка допомагає країнам створювати власні можливості для розвитку штучного інтелекту.

Stargate UAE реалізують спільно з G42, Oracle, NVIDIA, Cisco та SoftBank — у тісній координації з урядом США та за підтримки президента Дональда Трампа. Проєкт потужністю 200 МВт запрацює у 2026 році, а в майбутньому має розширитися до 1 ГВт. Stargate UAE має потенціал забезпечити інфраструктурою штучного інтелекту території в радіусі 3 219 кілометрів, що охоплює до половини населення світу.

«Stargate відображає наше довгострокове бачення створення передових обчислювальних потужностей по всьому світу для обслуговування безпечного, надійного та широко корисного штучного інтелекту», — йдеться у заяві OpenAI

Обʼєднані Арабські Емірати інвестують у розвиток американської інфраструктури штучного інтелекту в межах партнерства з США. Про це оголосили під час візиту Дональда Трампа минулого тижня. Ці інвестиції — частина більшої ініціативи OpenAI, яка стартувала у січні із запуском проєкту Stargate. Вона має на меті зміцнити AI-інфраструктуру в США та допомогти союзним країнам відповідально користуватись новими технологіями.

Це також продовження обіцянки ОАЕ на початку року — вкласти $1,4 трильйона в економіку США. Ці кошти мають створити нові робочі місця, прискорити економічне зростання і допомогти Америці залишатися лідером у технологіях.

OpenAI хоче допомогти урядам розбудовувати власні можливості у сфері ШІ за підтримки США, спираючись на «демократичні цінності, відкриті ринки та надійне партнерство». OpenAI вже веде перемовини з іншими країнами щодо запуску власних Stargate і на початковому етапі планує укласти ще десять таких партнерств. Наступного тижня головний директор зі стратегії OpenAI Джейсон Квон розпочне тур країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, щоб обговорити можливості співпраці.

ОАЕ впроваджують штучний інтелект

У квітні стало відомо, що Обʼєднані Арабські Емірати використовуватимуть штучний інтелект, щоб написати нові закони та оновити чинне законодавство. Це найбільш амбітна ініціатива такого типу у світі. У жодній іншій країні ще не намагалися використовувати ШІ саме для активного переписування законів. В інших державах ШІ застосовують здебільшого як допоміжний інструмент.

Міністри вже схвалили створення нового кабінетного органу — Офісу регуляторного інтелекту, який контролюватиме впровадження ШІ в законотворчість. Очікують, що штучний інтелект пришвидшить законодавчий процес на 70%.