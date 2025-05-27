Рада ЄС затвердила план щодо €150 млрд позик на оборону. Україна зможе приєднатись до закупівель

Рада Євросоюзу 27 травня ухвалила регламент про створення інструменту «Безпекова ініціатива для Європи» (SAFE). Це новий фінансовий інструмент ЄС, який передбачає можливість запозичення до €150 млрд для інвестицій в оборонну промисловість країн-членів.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

SAFE фінансуватиме термінові та масштабні інвестиції в Європейську оборонну технологічну та промислову базу (EDTIB). Його мета — збільшити виробничі потужності, забезпечити наявність оборонного обладнання у потрібний момент і усунути наявні прогалини у спроможностях — зрештою, для посилення загальної оборонної готовності ЄС.

Крім того, SAFE дозволить ЄС і надалі підтримувати Україну, залучаючи її оборонну промисловість до участі в інструменті з самого початку.

Через інструмент SAFE ЄС надасть до €150 мільярдів, які розподілятимуться за запитом зацікавлених держав-членів на основі їхніх національних планів. Виплати надаватимуться у формі довгострокових позик за конкурентними ставками, які мають бути повернуті країнами-бенефіціарами.

Діяльність, що підлягає фінансуванню в рамках SAFE, буде поділена на дві категорії оборонної продукції:

Категорія 1. Боєприпаси та ракети; артилерійські системи; наземні бойові спроможності та їхні допоміжні системи, включно з екіпіруванням солдата та стрілецькою зброєю; захист критичної інфраструктури; кібербезпека; військова мобільність, включно з протимобільністю.

Категорія 2. Системи протиповітряної та протиракетної оборони; надводні та підводні морські спроможності; дрони та антидронові системи; стратегічні спроможності, зокрема, але не виключно, стратегічне авіаперевезення, дозаправка у повітрі, системи C4ISTAR , а також космічні активи та послуги; захист космічних активів; штучний інтелект та електронна боротьба.

Оборонна продукція, що належить до 2 категорії, підлягатиме жорсткішим умовам допустимості, які вимагають, щоб підрядники мали здатність самостійно визначати, адаптувати та розвивати конструкцію закупленого оборонного продукту.

Участь України та інших країн в програмі

SAFE також передбачає співпрацю з третіми країнами. Україна та країни ЄЕЗ–ЄАВТ (Європейської економічної зони та Європейської асоціації вільної торгівлі) отримають такий самий статус, як і держави-члени ЄС. Вони зможуть не лише брати участь у спільних закупівлях, але й продавати продукцію своєї оборонної промисловості.

SAFE також дозволятиме приєднання до спільних закупівель країнам, які вступають до ЄС, кандидатам, потенційним кандидатам, а також державам, що уклали з ЄС угоди про партнерство у сфері безпеки й оборони — наприклад, Великій Британії.

Крім того, SAFE передбачає можливість укладення додаткових двосторонніх або багатосторонніх угод із такими третіми країнами, які дозволять розширити умови допустимості участі.

Міністр оборони України Рустем Умєров раніше закликав партнерів зробити пріоритетом закупівлі в українській оборонній промисловості. Йдеться, зокрема, про БпЛА та 155-мм боєприпаси.

Україна також відкрита до співпраці в інших критичних напрямах: артилерійські системи, ППО, засоби РЕБ.