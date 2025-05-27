Журнал Charlie Hebdo подав до суду через фальшиві обкладинки, де висміювали Україну

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo звернувся до суду в Парижі зі скаргою на підробку своїх обкладинок. На них висміюють Україну, зокрема президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляють на сайті журналу.
«В інтернеті зʼявляються «обкладинки», що імітують стиль видання і безцеремонно використовують підписи його художників. Хто стоїть за цим обманом? Поки що ми цього не знаємо, тому подали скаргу проти невстановленої особи. У всіх цих незграбних підробок є одна спільна риса: вони очорнюють Україну, висміюють європейську підтримку президента Володимира Зеленського, а іноді поширюють чутки про гендерну ідентичність [першої леді Франції] Бріжит Макрон. Починаєш задаватися питанням, чи не сам Путін їх замовив», — заявив журнал.
У скарзі журнал наголошує, що за останні два роки в телеграмі та соцмережі Х опублікували щонайменше 15 фальшивих обкладинок журналу з коментарями і підписами російською мовою. На думку редакції Charlie Hebdo, обкладинки призначені для російської аудиторії, щоб створити у неї враження, ніби Charlie Hebdo підтримує лідера РФ Володимира Путіна.
«Автори обману сподіваються змусити людей думати, що Charlie Hebdo — це пропутінська та антизеленська газета. Пропаганда працює на повну потужність, і було б помилкою й надалі недооцінювати її шкідливий вплив», — наголосили видавці.
Тож редакція Charlie Hebdo звернулася до суду, щоб «розвіяти сумніви, які ці маніпуляції можуть породити в суспільній свідомості». Журнал заявив, що сподівається знайти «як мінімум авторів, а можливо, і спонсорів цієї пропаганди».
- Charlie Hebdo — це французький щотижневий журнал політичної сатири. Публікує карикатури, репортажі, дискусії та анекдоти нонконформістського характеру. Висміює політиків, ультраправих, іслам і християнство.