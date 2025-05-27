Журнал Charlie Hebdo подав до суду через фальшиві обкладинки, де висміювали Україну

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo звернувся до суду в Парижі зі скаргою на підробку своїх обкладинок. На них висміюють Україну, зокрема президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляють на сайті журналу.

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«В інтернеті зʼявляються «обкладинки», що імітують стиль видання і безцеремонно використовують підписи його художників. Хто стоїть за цим обманом? Поки що ми цього не знаємо, тому подали скаргу проти невстановленої особи. У всіх цих незграбних підробок є одна спільна риса: вони очорнюють Україну, висміюють європейську підтримку президента Володимира Зеленського, а іноді поширюють чутки про гендерну ідентичність [першої леді Франції] Бріжит Макрон. Починаєш задаватися питанням, чи не сам Путін їх замовив», — заявив журнал.

Приклад фальшивої обкладинки, які поширюють від авторства нібито Charlie Hebdo. Герої — Володимир Зеленський, президенти Франції та США Емманюель Макрон і Дональд Трамп.

У скарзі журнал наголошує, що за останні два роки в телеграмі та соцмережі Х опублікували щонайменше 15 фальшивих обкладинок журналу з коментарями і підписами російською мовою. На думку редакції Charlie Hebdo, обкладинки призначені для російської аудиторії, щоб створити у неї враження, ніби Charlie Hebdo підтримує лідера РФ Володимира Путіна.

«Автори обману сподіваються змусити людей думати, що Charlie Hebdo — це пропутінська та антизеленська газета. Пропаганда працює на повну потужність, і було б помилкою й надалі недооцінювати її шкідливий вплив», — наголосили видавці.

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Тож редакція Charlie Hebdo звернулася до суду, щоб «розвіяти сумніви, які ці маніпуляції можуть породити в суспільній свідомості». Журнал заявив, що сподівається знайти «як мінімум авторів, а можливо, і спонсорів цієї пропаганди».