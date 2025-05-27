Медіа: США і ЄС більше не співпрацюють у сфері протидії ухиленню Росії від санкцій

Європейці та американці більше не співпрацюють у сфері запровадження економічних санкцій проти Росії.

Про це йдеться у внутрішньому звіті МЗС Німеччини, до якого отримали доступ журналісти Süddeutsche Zeitung.

У документі керівник санкційної політики ЄС Девід ОʼСалліван нарікає на повний розвал трансатлантичної координації щодо ухилення від санкцій.

Як наслідок, «більше немає спільної інформаційно-пропагандистської роботи». Співпраця G7 також «втратила імпульс» у цьому плані.

Разом з тим у звіті ОʼСалліван разом з очільником Європейського центру розвідки (INTCEN) наголосили, що вже введені санкції матимуть значний вплив на російську економіку. Вони підкреслили, що ЄС досяг певних успіхів в обмеженні експорту товарів військового призначення через треті країни, зокрема щодо таких держав, як Вірменія, Сербія, Узбекистан та Індія.

Однак, як і раніше, існують труднощі з Казахстаном, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Туреччиною. Хоча ОАЕ заявляють, що експорт було зупинено, вони не надають жодної статистики. Імпортні дані, навпаки, свідчать про інше.

За словами ОʼСаллівана, Китай, включаючи Гонконг, несе відповідальність приблизно за 80% випадків обходу санкцій і продовжує це заперечувати. Крім того, у таких схемах задіяні й компанії з країн ЄС, що послаблює позицію Єврокомісії у перемовинах із третіми країнами щодо санкцій.

ОʼСалліван також повідомив про перші успіхи в боротьбі з тіньовим флотом Росії. Він зазначив, що кілька держав, у яких були зареєстровані ці танкери й вантажні судна, після ініціативи ЄС позбавили ці кораблі прапора.

У документі зазначається, що наступні санкції ЄС, ймовірно, будуть спрямовані проти російського енергетичного та банківського секторів. Єдиною країною, яка виступає проти цього, є Угорщина, яка, як зазначає німецьке МЗС, «знову не виявляє жодної готовності до компромісу».