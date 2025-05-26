Канцлер Німеччини попередив Словаччину про наслідки, якщо вона не дотримуватиметься курсу ЄС

Німеччина розгляне можливість призупинити фінансування Словаччини з бюджету Європейського Союзу, якщо Братислава й надалі відхилятиметься від спільного курсу блоку.

Про це заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц під час конференції WDR Europaforum, передає Bloomberg.

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За його словами, країни, які порушують верховенство права, можуть притягнути до відповідальності і позбавити фінансування від ЄС.

Фрідріх Мерц також згадав Угорщину, яка вже не отримує значну частину фінансування через проблеми з верховенством права. Він згадав, що слід продовжувати тиск на Будапешт.

Уряд прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо регулярно вступає в конфронтацію з Брюсселем і зближується з премʼєром Угорщини Віктором Орбаном, який виступає за те, щоб зняти з Росії санкції, блокує допомогу Україні і їздить до Путіна.

До того ж в Угорщині цього місяця партія Орбана запропонувала законопроєкт, який передбачає скорочення фінансової підтримки для громадських організацій і медіа, що отримують кошти з-за кордону, мовляв, вони загрожують суверенітету Угорщини. Законопроєкт порівнюють з російським про «іноагентів».

«Ми не зможемо уникнути конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо продовжимо рухатися цим курсом. Ми не можемо допустити, щоб рішення всього ЄС залежали від волі невеликої меншості. І тут, безумовно, потрібні чіткіші формулювання — а можливо, і жорсткіші конфлікти», — наголосив Мерц.