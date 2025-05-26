Американські нафтові гіганти судяться за право купити частку родовища в Гаяні з резервами до $1 трлн. Це вплине на всю галузь

Арбітражний суд Лондону розгляне гучну справу між американськими нафтовими гігантами ExxonMobil і Chevron, які хочуть отримати право на 30% акцій величезного нафтового родовища Stabroek у Гаяні з резервами до $1 трильйона. Ця справа матиме наслідки для всієї галузі.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

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Нафтородовищем володіє американська енергетична компанія Hess, яка у 2023 році погодилася на те, щоб її купила Chevron за $53 мільярди. Однак Exxon вже володіє 45% родовища й заявляє, що має «право першої відмови» на купівлю частки Hess відповідно до угоди про спільну діяльність (JOA) з Hess і китайською компанією Cnooc, яка володіє ще 25%. Cnooc також подала аналогічну претензію.

Юристи ретельно відстежують розгляд цієї справи в Міжнародній торговельній палаті, тому що вона може змінити підходи до оформлення майбутніх договорів про спільну діяльність (JOA) — зокрема, що стосується права першої купівлі активу до того, як його запропонують іншим.

Stabroek — одне з найбільш прибуткових відкриттів останніх десятиліть із запасами щонайменше 11 мільярдів барелів нафти. Завдяки цьому родовищу Exxon повернула собі статус найдорожчої нафтової компанії США. Аналітики прогнозують, що протягом 15 років Exxon та її партнери зароблять $182 мільярди від продажу нафти й газу, а уряд Гаяни отримає понад $190 мільярдів — колосальну суму для країни, яка до відкриття цього родовища була однією з найбідніших у Південній Америці.

Chevron, що не є безпосереднім учасником арбітражу, хоче якнайшвидше завершити купівлю Hess, щоб отримати доступ до активів у Гаяні. У 2023 році її запаси нафти впали до найнижчого рівня за понад 10 років — 9,8 мільярда барелів.

Слухання в суді пройде за зачиненими дверима перед колегією з трьох суддів. Джерела Financial Times повідомили, що суть справи, ймовірно, зводиться до тлумачення кількох слів, що стосуються пріоритетних прав, в угоді про спільну діяльність, якої не публікувала жодна зі сторін.

Юристи Hess наполягають, що право першої відмови стосується лише продажу частки в родовищі, а не повного поглинання компанії. Натомість Exxon вважає, що придбання Chevron компанії Hess — це, по суті, і є продаж частки в родовищі, адже вона становить 70% вартості Hess.

«Exxon буде стверджувати, що Hess — це фактично великий актив у Гаяні та кілька дрібних і незначних активів. Інакше кажучи, все інше — малозначуще», — сказав один досвідчений нафтовий керівник, знайомий з угодою про спільну діяльність.

Професор права в Пенсильванському університеті Девід Гоффман вважає, що результат справи може вплинути на те, як формулюватимуться майбутні угоди про спільну діяльність.

Опитані Financial Times аналітики говорять, що результат справи важливіший для Chevron, ніж для Exxon, через потребу знайти нові джерела зростання та поповнити запаси нафти.