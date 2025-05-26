Ексканцлеру Австрії Курцу скасували вирок за неправдиві свідчення

Вищий земельний суд Відня виправдав колишнього канцлера Австрії Себастьяна Курца за звинуваченням у неправдивих свідченнях. Раніше Земельний суд Відня засудив Курца до восьми місяців умовного увʼязнення — цей вирок скасували.

Про це пише Spiegel.

У 2020 році тоді ще очільник уряду Курц свідчив перед парламентським комітетом у справі «Ібіца» про його роль у призначенні членів наглядової ради державного холдингу ÖBAG. Суд першої інстанції вважав, що політик применшив свій вплив на призначення.

Натомість Вищий суд вирішив, що свідчення ексканцелера не були неправдивими. У суддів не створилося враження, що Себастьян Курц дає повну і вичерпну інформацію.

Раніше Курц визнавав, що «не все правильноз робив», коли свідчив перед комітетом, і додав, що «міг би краще підготуватись, але не зробив цього — і це була помилка».

Після вироку Курц заявив, що відчуває полегшення, але водночас поскаржився на надмірну, за його словами, хвилю критики.

Це виправдання однак не стосується іншого великого розслідування, у якому Курца, його найближче оточення та кілька провідних австрійських таблоїдів підозрюють у медіакорупції. В основі звинувачень — дослідження, опубліковані в медіа за рахунок Мінфіну. Вони нібито містять неправдиві дані та мали на меті просувати політику уряду.