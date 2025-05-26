The Times of Israel: Ізраїль планує захопити 75% сектора Гази за два місяці в межах нового наступу

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) планує зайняти 75% території сектора Гази протягом двох місяців у рамках нового наступу проти терористичного угруповання ХАМАС.

Про це пише The Times of Israel, журналісти якого ознайомились з планами ізраїльської армії.

18 березня Ізраїль поновив удари по ХАМАС, здійснивши неочікувану хвилю авіаударів, чим завершив дворічне припинення вогню. З того часу ЦАХАЛ розгорнув у секторі Гази п’ять дивізій — це десятки тисяч військових — і готується до масштабного наземного наступу. Мета — знищити військове крило ХАМАС і його цивільне управління в Газі, якщо угруповання не погодиться звільнити утримуваних заручників.

За планом після початку великого наступу палестинське населення буде витіснене в три такі невеликі зони в Газі:

нову «безпечнішу зону» в районі Мавасі на південному узбережжі сектора Гази, де раніше Ізраїль оголосив «гуманітарну зону»;

смугу території в центральній Газі — Дейр-аль-Балаха та Нусейрат — де ЦАХАЛ ще не проводив наземних операцій;

центр міста Газа, куди багато палестинців повернулися під час перемир’я на початку цього року.

За оцінками ЦАХАЛ, близько 700 тисяч палестинців перебуватимуть у районі Мавасі, ще 300–350 тисяч — у центральній Газі, і приблизно один мільйон — у місті Газа.

Це означає, що двомільйонне населення сектора Гази буде скупчене на території, що становить лише 25% від загальної площі, коли Ізраїль розпочне розширену наземну операцію.

Після цього ЦАХАЛ планує захопити решту сектора Гази, знищити інфраструктуру ХАМАС, зруйнувати більшість будівель і утримувати цю територію в найближчому майбутньому. Йдеться про повне захоплення Рафи, Хан-Юніса та міст на північ від Гази.

За планами ЦАХАЛ повне захоплення 75% території Гази має зайняти лише два місяці з моменту початку операції. Наразі армія контролює близько 40% території сектора Гази.

Військові посадовці заявляють, що ЦАХАЛ змінює фокус: від ліквідації максимальної кількості бойовиків — що було головною метою на початку війни — до захоплення території та знищення інфраструктури ХАМАС.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручників, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.