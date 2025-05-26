WSJ: Продажі зошитів у США значно зросли. Викладачі хочуть змусити студентів думати, а не списувати із ChatGPT

Продажі традиційних зошитів для екзаменів в американських університетах різко зросли на тлі масового використання студентами штучного інтелекту для виконання завдань. Змушуючи складати іспити на папері, викладачі хочуть змусити студентів думати самостійно.

Про це пише The Wall Street Journal.

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За даними університетських книжкових магазинів, продажі екзаменаційних зошитів зросли за останні два навчальні роки більш як на 30% у Техаському університеті A&M, майже на 50% в Університеті Флориди і на 80% у Каліфорнійському університеті в Берклі.

Найбільший виробник екзаменаційних зошитів у США — це сімейна компанія Roaring Spring Paper Products з Пенсильванії, яка виготовляє кілька мільйонів таких книжок щорічно за ціною 23 центи за штуку. Спад продажів стався у 2020—2021 роках через пандемію коронавірусу, коли заклади освіти перейшли на дистанційне навчання. Але зараз компанія відзначає відновлення попиту на свою продукцію завдяки боротьбі з ШІ-шахрайством у навчальних закладах.

WSJ зазначає, що все більше студентів покладаються на штучний інтелект під час вирішення навіть найпростіших завдань. Трафік ChatGPT загалом знижується щоліта, коли студенти не навчаються у закладах вищої освіти, а школярі — у школах.

Студенти покладаються на штучний інтелект для виконання домашніх завдань з математики, економіки, програмування та написання есе. Проблема обману викладачів за допомогою ШІ стала настільки серйозною, що ті змушені повертатися до письмових іспитів. Або ж влаштовувати усні екзамени — такі, де студенти одразу відповідають на питання з білетів.

Незважаючи на ефективність письмових іспитів у боротьбі зі списуванням, багато викладачів мають суперечливі почуття з цього приводу. Вони вважають, що студенти повинні вчитися використовувати штучний інтелект для підвищення ефективності, бо ці інструменти стануть частиною їхньої майбутньої карʼєри. Однак поки що письмові екзамени на папері — це один із небагатьох способів переконатися, що студенти справді засвоїли матеріал.