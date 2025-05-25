Jerusalem Post: США просять Ізраїль відкласти масштабне наземне вторгнення в Газу

Сполучені Штати нещодавно звернулися до Ізраїлю з проханням відкласти повномасштабну військову операцію в Газі — усе через намагання укласти угоду про звільнення заручників.

Про це пише The Jerusalem Post із посиланням на джерела.

У проханні США було два основні пункти:

відкласти повномасштабну операцію в секторі Гази;

дати змогу вести переговори про угоду паралельно з військовими діями.

Хоча Ізраїль вже веде активні бойові дії в Газі, офіційні особи в Єрусалимі наголосили, що після початку повномасштабного наземного наступу Ізраїль не виведе війська із зайнятих територій — навіть у межах потенційної угоди. До того ж можливість припинення вогню в рамках будь-якої угоди значно ускладниться.

«Щойно почнеться наступ, ми діятимемо на повну силу і не зупинимося, доки не досягнемо всіх цілей», — заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант кілька днів тому.

Попри активну фазу бойових дій і заяви Ізраїлю, США закликали дати змогу продовжити нинішні переговори про потенційну угоду щодо заручників.

«Якщо зʼявиться можливість тимчасового припинення вогню для повернення заручників, ми до цього готові», — сказав премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу 21 травня.

Ізраїль відкликав свою делегацію з Катару минулого четверга після того, як ХАМАС наполіг на американських гарантіях припинення війни як умові будь-якої угоди.

Ізраїльські посадовці стверджують, що наразі єдина угода, яка лежить на столі, — це так званий план Віткоффа, що передбачає звільнення 10 заручників і 60-денне припинення вогню. Один ізраїльський чиновник кілька днів тому сказав, що «все зайшло в глухий кут».

Хоча ізраїльська делегація залишила Катар, адміністрація США продовжує непрямі переговори з ХАМАС через доктора Башару Бахбаху, який раніше очолював кампанію «Арабські американці за Трампа».

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручників, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виводити війська із сектора Гази. 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази — це перехідний період після завершення першого етапу, бо поки що сторони не змогли домовитися, як діятимуть далі.

У ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Від ударів загинули фактичний премʼєр контрольованого ХАМАС сектора Гази Ісаам Дааліс і ще чотири високопосадовці угруповання.

Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.