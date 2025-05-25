Болід семиразового переможця «Формули-1» Міхаеля Шумахера продали за $18 мільйонів — це рекорд

Болід, на якому семиразовий переможець «Формули-1» Міхаель Шумахер у 2001 році виграв Гран-прі Монако та Угорщини, продали за понад $18 мільйонів. Це найдорожче авто Шумахера, яке коли-небудь продавали на аукціоні.

Про це пише The New York Times.

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Автомобіль Ferrari F2001 виставили на торги, які 24 травня в Монако провів аукціонний дім RM Sothebyʼs. За лот вели активну боротьбу дві людини — один був присутній у залі, а інший брав участь в аукціоні телефоном. Початкова ціна на болід — трохи більше за $9 мільйонів.

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Урешті-решт, перемогу здобув той учасник, що робив ставки із залу. Його імʼя традиційно не розголошують.

Цей Ferrari F2001, що пішов з молотка, став найдорожчим автомобілем Шумахера, проданим на аукціоні. Дорожче за цей лот раніше з молотка йшли лише три гоночні автомобілі команди Mercedes.

Міхаель Шумахер (у центрі) здобув перемогу на Гран-прі у Монако в 2001 році. Getty Images

Історичний рекорд ціни гоночних автомобілів, проданих на аукціонах, встановили раніше 2025 року. Тоді Mercedes W196, який пілотували гонщики Хуан Мануель Фанхіо та Стірлінг Мосс у середині 1950-х років, продали за понад $52,5 мільйона.