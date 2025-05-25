Болід семиразового переможця «Формули-1» Міхаеля Шумахера продали за $18 мільйонів — це рекорд

Болід, на якому семиразовий переможець «Формули-1» Міхаель Шумахер у 2001 році виграв Гран-прі Монако та Угорщини, продали за понад $18 мільйонів. Це найдорожче авто Шумахера, яке коли-небудь продавали на аукціоні.
Про це пише The New York Times.
Автомобіль Ferrari F2001 виставили на торги, які 24 травня в Монако провів аукціонний дім RM Sothebyʼs. За лот вели активну боротьбу дві людини — один був присутній у залі, а інший брав участь в аукціоні телефоном. Початкова ціна на болід — трохи більше за $9 мільйонів.
Урешті-решт, перемогу здобув той учасник, що робив ставки із залу. Його імʼя традиційно не розголошують.
Цей Ferrari F2001, що пішов з молотка, став найдорожчим автомобілем Шумахера, проданим на аукціоні. Дорожче за цей лот раніше з молотка йшли лише три гоночні автомобілі команди Mercedes.
Історичний рекорд ціни гоночних автомобілів, проданих на аукціонах, встановили раніше 2025 року. Тоді Mercedes W196, який пілотували гонщики Хуан Мануель Фанхіо та Стірлінг Мосс у середині 1950-х років, продали за понад $52,5 мільйона.
- Наприкінці 2013 року Міхаель Шумахер дістав черепно-мозкову травму, коли катався на лижах у французьких Альпах, і відтоді не зʼявляється на публіці.