У КНДР затримали трьох людей через невдалий спуск на воду нового бойового корабля — він лежить на воді

У Північній Кореї затримали трьох людей через невдалий спуск на воду нового бойового корабля. Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав цей інцидент «злочинним актом, спричиненим абсолютною недбалістю».

Про це пише The Guardian.

Інцидент стався в північно-східному порту Чонджін 21 травня. Корейське центральне телеграфне агентство (KCNA) спочатку доповіло про несправний механізм спуску — через це корма есмінця, вага якого 5 000 тонн, передчасно скотилася у воду. В результаті його корпус було потрощено, а ніс залишився на стапелі. Утім пізніше KCNA заявило, що ступінь пошкодження есмінця «несуттєвий».

Державні медіа Північної Кореї не оприлюднили фото аварії, але за даними військових КНДР, у воді есмінець перекинувся на бік.

Серед затриманих — головний інженер суднобудівного заводу в Чонджіні Кан Чон Чхоль, керівник цеху з будівництва корпусів Хан Кьон Хак і заступник керівника з адміністративних питань Кім Йон Хак. Північнокорейські пропагандисти називають їх відповідальними за аварію.

Збройні сили Південної Кореї повідомили, що за оцінками американської й південнокорейської розвідок, Північна Корея зазнала невдачі під час бокового спуску корабля на воду — судно залишилось нахиленим у воді.