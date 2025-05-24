«Золоту пальмову гілку» в Каннах отримала драма «Це була просто випадковість». Її зняв іранський дисидент

Іранський дисидентський режисер Джафар Панагі здобув найвищу нагороду Каннського кінофестивалю — 2025 за драму «Це була просто випадковість».

Про це повідомляє Associated Press.

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На батьківщині Панагі був засуджений кілька разів, у 2010 році — за підтримку протестів після суперечливих президентських виборів в Ірані у 2009-му. Тоді йому заборонили знімати кіно протягом 20 років. Але митець робив це таємно, часто в дуже обмежених умовах. Зокрема, його стрічка «Це не фільм» знята у вітальні, а «Таксі» — в машині.

«Це була просто випадковість» натхненний досвідом життя Панагі в тюрмі. За сюжетом колишні ув’язнені зустрічають чоловіка, який знущався з них у неволі, і мусять вирішити — вбити його чи ні.

Зі сцени в Каннах режисер фільму сказав, що найважливіше для нього — це свобода в його країні.

«Об’єднаймося. Ніхто не має права диктувати, який одяг ми маємо носити, що нам робити або не робити. Кіно — це суспільство. Ніхто не має права казати нам, що створювати, а чого уникати», — проголосив Джафар Панагі.

У 2024 році режисер Мохаммад Расулоф утік з Ірану, щоб відвідати прем’єру своєї кінокартини в Каннах і переселитися до Німеччини. Проте Панагі заявив, що життя в еміграції — не для нього. У неділю він планує повернутися додому в Тегеран.