Армія РФ розстріляла двох українських військовополонених на Покровському напрямку

Росіяни розстріляли беззбройних військовополонених на Покровському напрямку в Донецькій області. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зранку 22 травня окупанти штурмували позиції Сил оборони біля селища Удачне Покровського району, де виконували бойові завдання четверо українських бійців. Під час наступу ворожі війська захопили в полон двох беззбройних захисників, після чого розстріляли їх у лісосмузі з автоматів. Поки невідомо, що сталося з двома іншими оборонцями.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 КК України. У Генпрокуратурі нагадали, що умисне вбивство військовополонених — грубе порушення Женевських конвенцій, що кваліфікують як тяжкий міжнародний злочин.

Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини події та причетних до скоєння злочину осіб.