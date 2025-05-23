Politico: Німецька компанія експортувала в Росію обмежені технології, попри санкції ЄС

Німецька технологічна компанія Kontron експортувала до Росії обмежені технології навіть тоді, коли Європейський Союз запровадив новий раунд санкцій проти РФ.

Про це йдеться в розслідуванні Politico.

Kontron використала словенську дочірню компанію для експорту конфіденційних телекомунікаційних технологій на понад €3,5 мільйона своєму російському підрозділу наприкінці 2023 року. Це відбулося в обхід кількох хвиль санкцій ЄС, що набули чинності у 2023 році.

Словенська дочірня компанія Kontron doo відправила 11 партій продукції до російської дочірньої компанії Iskra Technologies у період з липня до листопаду 2023 року.

Продукція включала товар подвійного призначення — телекомунікаційну платформу SI3000, яка може відстежувати та перехоплювати комунікаційний трафік.

Компанія пояснила, що поставки заборонених через санкції товарів, зокрема технологій та обладнання подвійного призначення, стосувалися старих замовлень і були дозволені словенською владою через видані раніше ліцензії. Після 11-го пакета санкцій в червні 2023 року компанія, як там запевняють, припинила всі нові поставки.

Однак у ЄС діють правила, які забороняють експорт таких товарів навіть за вже укладеними контрактами, але можливі винятки, наприклад, для кібербезпеки, медицини чи надзвичайних ситуацій, якщо є дозвіл від уряду країни, де розташована компанія.

Ще раніше Kontron обіцяла відмовитися від роботи в Росії, засуджувала російське вторгнення, заявила, що не інвестуватиме в цю країну і скоротить кількість працівників у Росії з майже 600 до 240.

Утім, Kontron досі присутня на російському ринку через дочірню компанію Iskra Technologies. Проти останньої ЄС увів санкції у грудні 2024 року. Kontron володіє майже половиною акцій російської Iskra Technologies і фактично контролює її, бо має право викупити решту акцій. Хто саме володіє другою половиною акцій Iskra Technologies — невідомо.

Хоч Kontron і заявила про вихід з Росії, її «дочка» Iskra Technologies досі працює на російському ринку, отримує нагороди за «імпортозаміщення», виробляє обладнання для «Ростелекому», а її системи вже називають «російськими». У 2023 році Iskra обʼєдналась із RTSoft — компанією з ліцензією ФСБ і досвідом роботи з Міноборони РФ. Kontron запевняє, що ці звʼязки в минулому.

До того ж Kontron, а саме її словенський підрозділ, після санкцій ЄС у 2023 році відправив до Казахстану майже 50 партій телекомобладнання SI3000. Компанія каже, що все — для місцевого використання, але Казахстан — союзник Росії, і там прямо заявляли, що не збираються дотримуватись санкцій.

Це може порушувати санкції ЄС. Частина європейських депутатів закликають негайно розслідувати справу, наголошуючи, що Німеччина слабо переглядає та впроваджує санкції.