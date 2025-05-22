Україна запропонувала Євросоюзу фінансувати ЗСУ з 2026 року

Україна запропонувала європейським партнерам взяти на себе частину фінансування Збройних сил України.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко за результатами поїздки в Канаду, де була зустріч фінансового блоку «Великої сімки» (G7).

За його словами, ключова тема, яку підіймали з партнерами — шляхи забезпечення фінансових потреб України на 2026 рік.

«Що ми пропонуємо: участь партнерів у фінансуванні українських збройних сил та, відповідно, інтеграцію української армії в оборонну систему Європи. Витрати на забезпечення українських збройних сил для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП ЄС. Вона може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобовʼязань цих країн перед НАТО», — розповів міністр.

Він підкреслив, що враховуючи воєнні ризики, Європа вже шукає шляхи зміцнення оборони, зокрема через збільшення чисельності військового персоналу.

«Але розбудова подібного потенціалу потребуватиме років і значних ресурсів. Інтеграція українських збройних сил — дієве рішення, що має економічні переваги для країн-партнерів», — підкреслив він.

Марченко також зазначив, що за останні три роки Україна отримала понад $133 млрд фінансової допомоги від міжнародних партнерів.