Колишній головний дизайнер Apple тепер в OpenAI — він вже працює над «найкрутішим технологічним пристроєм»

Колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв приєднується до команди компанії OpenAI, яка спеціалізується на штучному інтелектові.

Про це пише BBC.

OpenAI, розробник ChatGPT, купує стартап Айва під назвою LoveFrom за $6,5 мільярда доларів.

Керівник OpenAI Сем Альтман заявив, що він «у захваті» від співпраці з людиною, яку назвав «найкращим дизайнером у світі». Айв отримає «глибокі обов’язки в галузі дизайну та креативу» в межах компанії, йдеться в спільній заяві двох фірм.

Альтман зазначив, що з нетерпінням чекає можливості «спробувати створити нове покоління комп’ютерів на базі ШІ» разом із дизайнером.

Програмне забезпечення на основі штучного інтелекту стрімко розвивалося в останні роки, і флагманом цього прогресу став ChatGPT. Однак створення нового обладнання на основі ШІ виявилося складнішим завданням — кілька останніх спроб не зацікавили споживачів.

Втім, Альтман висловив упевненість, що це партнерство зможе досягти успіху там, де інші зазнали поразки. Він розповів, що вже протестував прототип нового пристрою, створеного Айвом та його командою, і вважає його «найкрутішим технологічним пристроєм, який будь-коли бачив світ».