Правоохоронці затримали 6 юнаків — їх підозрюють у підпалах обʼєктів «Укрзалізниці» та військових автівок

Служба безпеки та Національна поліція затримали шістьох юнаків, які, за версією слідства, займалися підпалами авто Сил оборони та об’єктів «Укрзалізниці» на замовлення російських спецслужб на півночі, сході та півдні України.

Про це повідомляє СБУ.

Слідство каже, що замовлення російської ФСБ виконували місцеві жителі, наймолодшому із них 13 років. Усіх їх завербували, коли ті шукали «легкого заробітку» у телеграм-каналах.

Спочатку фігуранти погоджували з кураторами потенційні «цілі», а потім знищували їх за допомогою легкозаймистих сумішей.

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали двох неповнолітніх з міста Самар. За версією слідства, вони спалили декілька релейних шаф сигнальних установок, що регулюють рух поїздів. Надалі, за вказівкою російських спецслужб, вони мали виявляти та підпалювати службові авто українських захисників.

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В Одеській області затримали двох юнаків, віком 17 та 18 років, а також 27-річного мешканця Чорноморська. Слідство каже, що вони порізно виконували замовлення росіян. Зловмисники знищили три релейні шафи «Укрзалізниці» та позашляховик ЗСУ, який проходив техобслуговування після фронту.

У Чернігові затримали 24-річного зварювальника з місцевої СТО, який намагався спалити авто українського військового. Правоохоронці кажуть, що він хотів його підпалити просто на СТО — нібито це зробили сторонні, які пробралися на територію.

Затриманим повідомили про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України залежно від їхнього правопорушення:

диверсія, вчинена в умовах воєнного стану

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань під час воєнного стану.

Фігуранти перебувають під вартою. Зараз слідство вирішує питання про притягнення до відповідальності 13-річного підозрюваного.