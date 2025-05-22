Мінкульт звільнив гендиректора заповідника «Києво-Печерська лавра» через слабку позицію в боротьбі з УПЦ МП

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України звільнило генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максима Остапенка. Очільник міністерства Микола Точицький пояснив звільнення слабкою позицією в боротьбі з УПЦ МП.

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Міністр каже, що реальних змін «для звільнення Лаври від підприємливого духу московської церкви» не відбулося. За його словами, немає часу чекати, коли «зупиниться незаконна торгівля, незаконна оренда, безконтрольне перебування московських ченців і подальше руйнування памʼяток».

«Те, що в Лаврі не має бути московського духу, мало бути точкою найбільших зусиль керівника заповідника. Проте, маючи сприяння з боку Міністерства для передачі храмів ПЦУ, результат року роботи керівника не є адекватним викликам національної безпеки, з якими стикається українське суспільство», — написав Точицький.

За його словами, «процес очищення українських святинь є тим пріоритетом, який вимагає ефективних рішень».

Пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій назвала причиною звільнення неналежне виконання умов контракту і порушеннями в діяльності заповідника.

Наказ про звільнення підписали 21 травня 2025 року. Рішення ухвалили на основі доповідної записки директора Департаменту охорони культурної спадщини МКСК Володимира Шорнікова.

Maxym Ostapenko/Facebook

На початку травня генеральному директору заповідника винесли догану, з якою він ознайомився особисто. Причиною стала перевірка Робочої групи МКСК, яка вивчала, як заповідник веде облік, використовує і зберігає державне майно. Також група перевіряла, чи дотримуються меж і правил користування територією та буферною зоною обʼєкта культурної спадщини.

Сам Остапенко каже, що звільнення для нього стало несподіванкою.

«Без пояснень. Без попереджень. Без жодних офіційних зауважень щодо моєї роботи. Останні тижні ширились чутки про закулісну боротьбу за контроль над Лаврою. Ми відчували тиск. Очевидно, комусь стало незручно від того, що ми вголос говорили про необхідність очищення Лаври від імперських наративів. Комусь заважала правда. Комусь — наша принциповість», — написав Остапенко.

До призначення нового генерального директора виконуватиме ці обовʼязки заступниця гендиректора з питань забезпечення платних послуг заповідника Світлана Котляревська.