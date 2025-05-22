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У monobank зʼявився власний електронний підпис. Як його створити

Автор:
Ліза Бровко
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У цифровому банку monobank зʼявилася нова функція — користувачі можуть створювати електронні ключі monoКЕП, а також підписувати документи в застосунку.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Кваліфікований електронний підпис monoКЕП працює для бізнесів, ФОП і фізичних осіб. Щоб його оформити, потрібно:

  • Для фізичних осіб: у меню «Особисті дані» обрати monoКЕП.
  • Для бізнесу: у меню «Профіль», розділу ФОП або юрособи обрати monoКЕП.

А потім підтвердити згоду на створення monoКЕП, зробити селфі та встановити пароль. Послуга безкоштовна.

Кваліфікований електронний підпис юридично прирівнюється до власноручного підпису.