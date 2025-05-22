Біля Єврейського музею у Вашингтоні застрелили двох працівників посольства Ізраїлю

Увечері 21 травня поблизу Єврейського музею у Вашингтоні чоловік застрелив двох співробітників посольства Ізраїлю. Підозрюваного затримали — під час затримання він скандував: «Вільна, вільна Палестина».
Про це повідомили міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем і начальниця Департаменту столичної поліції Памела Сміт.
За словами начальниці столичної поліції Памели Сміт, напад скоїв один чоловік — 30-річний Еліас Родрігес із Чикаго. Його затримали на місці. Перед нападом він ходив поблизу музею, потім підійшов до групи людей, дістав пістолет і відкрив вогонь. Двоє загинули, ще двоє отримали поранення.
Напад стався під час єврейського заходу, організованого Американським єврейським комітетом. Посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер додав, що загиблі — це «молода пара, яка збиралася заручитися».
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог написав, що США та Ізраїль «будуть єдиними в захисті нашого народу і наших спільних цінностей» після вбивства.
«Це мерзенний акт ненависті, антисемітизму, який забрав життя двох молодих співробітників посольства Ізраїлю. Наші серця з близькими вбитих, а наші безпосередні молитви з пораненими. Я висловлюю свою повну підтримку послу і всім співробітникам посольства», — написав він.
На інцидент зреагував і президент США Дональд Трамп. Він заявив, що «ці жахливі вбивства у Вашингтоні, безсумнівно, засновані на антисемітизмі й мають припинитися негайно». Також він висловив співчуття родинам жертв.