Як до можливої війни з Росією готується Фінляндія. Огляд матеріалів іноземних медіа 21 травня

Росіяни нарощують масштаби військових баз біля кордонів Фінляндії ― і це змушує фінів реагувати, пишуть одразу кілька медіа. Так, The Guardian відзначають, що країна «готується до найгіршого» ― за словами керівника стратегії фінських збройних сил Самі Румі. Супутникові зображення показують, що принаймні на чотирьох російських військових базах вздовж кордону видно ряди наметів, десь ― нову техніку. Помітно також, що Росія розконсервувала вертолітну базу. На колись загалом порожніх обʼєктах тепер ― по кілька тисяч солдатів.

Для країни, яка менше століття тому вже потерпала від загарбницької війни з боку Росії, це хіба що привід мілітаризуватись іще активніше, пише видання. Наприклад, не бракує уваги жіночим парамілітарним курсам, відомим як Nasta. Набір нових учасниць завершують за 3-4 хвилини після відкриття збору заявок ― настільки щільний потік охочих. Активнішими стали й зусилля на загальнодержавному рівні: так, Фінляндія цьогоріч почне використовувати літаки F-35 ― контракт на 64 нових літаки фіни уклали ще в 2021-му, заплативши майже $7 мільярдів, пише France24. У разі оголошення війни фіни зможуть одразу ж зібрати військо чисельністю 284 тисячі людей ― більше бійців з-поміж європейських країн є лише в Польщі. Також Гельсінкі думає підняти граничний вік мобілізації для резервістів до 65 років ― таким чином кількість потенційних військових за потреби може сягнути мільйона людей. Це величезний показник, якщо врахувати, що населення країни ― лише 5,5 мільйона, нагадує видання.

У середу влада країни повідомила про завершення будівництва паркану на ділянці, де росіяни слали в бік фінського кордону нелегальних мігрантів. Наступного року Фінляндія планує довести рівень витрат на оборону до 3% від ВВП країни. При цьому, фіни цілком спокійні, й новина щодо оновлення Росією своїх військових баз навіть не є популярною темою для розмов у Гельсінкі, пише The Guardian. «Ми звикли чути всяке з Росії ― типу всіх цих погроз. Вони ж казали, що наростять свою присутність на кордоні, щойно ми приєднались до НАТО. І вони напевно зроблять це ― це ж Росія», ― сказала виданню одна з менеджерок Nasta Суві Аскела.

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