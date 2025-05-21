Ізраїль вибачився за попереджувальні постріли під час візиту іноземних дипломатів, які відхилилися від маршруту

Під час поїздки групи іноземних дипломатів до міста Дженін на Західному березі річки Йордан ізраїльські військові зробили попереджувальні постріли в повітря. Армія оборони Ізраїлю перепросила за інцидент.

Про це пише Times of Israel.

Військові пояснили, що перед в’їздом до Дженіну делегації дали чіткий маршрут, який узгодили з армією. Проте дипломати не дотримались його.

«Під час координації в’їзду [до Дженіну] членам делегації надали затверджений маршрут, якого їм наказали дотримуватися, бо цей район є зоною активних бойових дій», — заявила Армія оборони Ізраїлю.

Саме тоді солдати відкрили в повітря вогонь — ніхто не постраждав. Командир дивізії на Західному березі, бригадний генерал Які Дольф відразу почав розслідування, дізнавшись, що в заборонену зону потрапили саме іноземні дипломати.

Ще один офіцер, бригадний генерал Хішам Ібрагім із Цивільної адміністрації (COGAT), наказав своїм підлеглим зв’язатися з представниками тих країн, чиї дипломати були в групі. Він особисто зустрінеться з ними й розповість про перші висновки розслідування.

«Армія оборони Ізраїлю шкодує про завдані незручності», — йдеться у заяві ЦАХАЛ.