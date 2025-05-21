Розслідування: Росія веде економічну війну проти України, знищуючи її аграрну і портову інфраструктуру

Російські атаки на сільськогосподарську інфраструктуру України — це економічна війна, метою якої росіяни вбачають знищення українського сільськогосподарського й експортного потенціалу через окупацію, крадіжки та привласнення українського зерна, блокаду портів і удари по повʼязаній з ними інфраструктурі.

До таких висновків дійшли у звіті міжнародної юридичної організації Global Rights Compliance. Звіт створила Мобільна команда правосуддя з питань злочину моріння голодом (SMJT). Її створили за запитом Офісу генпрокурора України.

До повномасштабного вторгнення Росії Україна експортувала майже 12% світової пшениці та відігравала важливу роль у постачанні продовольства і добрив. Але війна зруйнувала аграрну стабільність, зменшила експорт і погіршила глобальну продовольчу безпеку.

У липні 2022 року ООН, Туреччина, Україна та Росія започаткували Чорноморську зернову ініціативу (BSGI), щоб безпечно вивозити зерно з України. Проте РФ заважала її реалізації, а в липні 2023 року взагалі вийшла з угоди та почала масовано атакувати українську зернову інфраструктуру, особливо порти в Одесі, Рені та Ізмаїлі. Постраждали елеватори, ферми, прикордонні переходи та іноземні торгові судна.

Після виходу Росії із зернової ініціативи кількість атак різко зросла. Російські війська використовували високоточну зброю навіть там, де не було жодних військових обʼєктів.

Шестимісячне розслідування виявило докази, що російські удари були навмисними. Російські посадовці прямо казали про намір підірвати аграрну економіку України. Путін, наприклад, обіцяв замінити український експорт зерна російським, підкресливши тим самим більш широку кампанію економічної війни.

За даними розслідування SMJT, для ударів Росія використовувала високоточну зброю. Так, під час атаки на Чорноморськ окупанти застосували кілька типів зброї та боєприпасів і, ймовірно, залучали до цього підрозділи Стратегічного командування. Така скоординована атака вимагала б дозволу від Стратегічного командування ЗС РФ. До того ж використання літаків дальньої авіації у бойових діях потребує відповідного рішення Путіна.

Загалом атаки, які описали у звіті, призвели до пошкодження або знищення понад 101 000 м² зерносховищ. Експерти вважають, що ці удари мають ознаки воєнних злочинів і спрямовані не лише на економіку України, але й на її ідентичність, довкілля і глобальну продовольчу безпеку.

Зібрані докази вказують, що російські військові своїми атаками порушили міжнародне гуманітарне право і скоїли воєнні злочини:

Навмисне спрямування нападів на цивільні об’єкти (стаття 8(2)(b)(ii) Римського статуту) ;

; Знищення або захоплення майна противника, не виправдане військовою необхідністю (стаття 8(2)(b)(xiii) Римського статуту) .

У звіті резюмують, що міжнародні й національні слідчі органи, включно з Міжнародним кримінальним судом, повинні розглядати ці атаки Росії як можливі воєнні злочини та притягнути винних до відповідальності.