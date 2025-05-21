Провідні медіа Європи закликають Угорщину не голосувати за закон, що схожий на російський про іноагентів

Понад 80 редакторів провідних європейських новинних агентств підписали петицію, де закликають Угорщину відкликати закон, який обмежує роботу фінансованих з-за кордону медіа і правозахисних організацій. Цей закон порівнюють із російським законом про іноагентів.

Про це передає Reuters.

Партія премʼєр-міністра Віктора Орбана «Фідес» подала законопроєкт минулого тижня. Він передбачає визначення переліку організацій, які отримують іноземне фінансування, й обмеження або навіть зупинку їхньої діяльності, якщо уряд вирішить, що вони загрожують Угорщині та її культурі.

Угорські медіа, аналітичні центри й правозахисники розкритикували законопроєкт, стверджуючи, що він покликаний придушити політичне інакомислення. Люди виходили на вуличні протести.

Підписанти петиції з новинних агентств Європи, серед яких Guardian, Liberation, Gazeta Wyborcza, SME, Hospodarske Noviny, заявили, що партія «Фідес» «застосовує ту саму авторитарну тактику, яку спостерігали» в Росії, коли там у 2012 році ухвалили закон, який дозволяє владі називати неурядові організації, що фінансуються з-за кордону та займаються політичною діяльністю, іноземними агентами.

Підписанти наголосили, що захист свободи преси є важливим не лише для Угорщини, але й для всієї Європи, особливо з огляду на те, що дедалі більше популістів у регіоні наслідують підходи Віктора Орбана. Також вони закликали уряди своїх країн та інституції ЄС втрутитися ій зупинити ухвалення закону, бо він суперечить основоположним документам Євросоюзу.

Голосування за законопроєкт планують провести в середині червня. Імовірність того, що його підтримають, висока, адже партія Орбана «Фідес» контролює більшість у парламенті.

Сам Віктор Орбан, який править країною з 2010 року, у березні заявив, що припинить іноземне фінансування незалежних медіа й опозиціонерів. Критики переконані, що так він намагається зміцнити владу перед виборами 2026 року.