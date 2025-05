Трампу не вдалось досягти миру в Україні, бо він і не ставив це за мету. Огляд матеріалів іноземних медіа 20 травня

Через добу після телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним провідні світові медіа констатують: американський президент не використав можливості тиску на Росію. Він відійшов від вимоги починати переговори лише після припинення вогню ― відзначає The New York Times, заплющує очі на продовження російських атак, у тому числі повітряних ― пише The Washington Post, дозволив російському диктатору повернути переговори на позицію, з якої все починалось ― констатує The Guardian, і в принципі готовий відійти від спроб відновити мир ― підсумовує The Conversation. А українцям, за формулюванням The New York Times, залишається тільки продовжити боротися за власну свободу. Одну ж із найяскравіших колонок із приводу «прекрасної», за словами Трампа, двогодинної телефонної бесіди з російським диктатором опублікував журналіст Bloomberg Марк Чемпіон.

«Розчарування, стурбованість, навіть огида ― наслідки телефонної розмови Дональда Трампа й Володимира Путіна зрозумілі, але вони не мають дивувати, ― так починається колонка. ― Американський президент не зазнав невдачі у спробах завершити війну, бо він ніколи й не намагався». Справжня мета дипломатичних потуг Трампа, пише Чемпіон, це відновлення торгівлі з Росією, що принесло б чималі бариші як йому, так і, потенційно, Сполученим Штатам. Якщо вдалося б подати цю нормалізацію як мирну угоду ― чудово, але не мир є метою. Якщо ж доведеться залишити Україну напризволяще ― що ж, так тому й бути. «Це все європейська ситуація, й вона мала залишитись європейською», ― сказав американський президент у понеділок.

Для російського диктатора це реалізація найкращого сценарію з можливих, констатує Чемпіон. Заможна, але атомізована Європа ― слабший союзник, ніж потужні США. Але Європа сама все краще розуміє небезпеку, яку несе Росія та позиція Трампа щодо неї. Вона може покрити потреби України у фінансах. Чого вона не може ― це виготовити достатньо зброї, щоб Україні вистачило для оборони бодай на поточному рівні. Але розвʼязання цієї проблеми ― в самій Україні, нагадує Чемпіон.

За кілька років український військово-промисловий комплекс виріс у десятки разів і готовий покрити більшість потреб Сил оборони України. Європа може і має профінансувати розгортання виробництва, за змогою допомагаючи технологіями. Україна та її виробництво зброї ― не проблема для європейських демократій, а потенційна запорука їхньої безпеки від росіян.

«Трамп мав можливість посилити фінансовий та військовий тиск на Путіна, щоб той нарешті сів за реальні мирні переговори ― але обрав не робити цього. Тепер такий же вибір стоїть перед Європою», ― підсумовує Чемпіон.

Це лише частина огляду. Продовження доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.