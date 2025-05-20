Медведчук, судді Навального та спецслужбовці РФ. Хто потрапив під нові санкції Євросоюзу

Європейський Союз 20 травня схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, який націлюється на майже 200 кораблів її тіньового флоту. Обмеження також стосуються людей і організацій, причетних до дестабілізації ситуації в Європі, репресій у Росії та застосування хімічної зброї в Україні. До списку вперше потрапили не лише люди й компанії, а й активи — судна, літаки, нерухомість і цифрові сервіси. Під санкціями і Віктор Медведчук — разом зі своєю платформою «Інша Україна».

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Під нові санкції Європейського Союзу за дестабілізуючі дії Росії за кордоном потрапила 21 людина та 6 організацій. Уперше ЄС розширив сферу дії санкцій: тепер під них можуть потрапити не лише люди й компанії, а й активи. Санкції також дозволяють призупиняти ліцензії та блокувати мовлення прокремлівських медіа, які дестабілізують ситуацію в країнах ЄС.

Хто під санкціями

Віктор Медведчук — колишній український політик і бізнесмен, поширював проросійську пропаганду через медіа та платформу «Інша Україна», яка також потрапила під обмеження.

— колишній український політик і бізнесмен, поширював проросійську пропаганду через медіа та платформу «Інша Україна», яка також потрапила під обмеження. Артем Марчевський і Олег Волошин — соратники Медведчука, контролювали медіа для поширення кремлівських наративів.

— соратники Медведчука, контролювали медіа для поширення кремлівських наративів. «Голос Європи» — медіа, що просувало проросійські наративи, фінансоване через структури Медведчука.

— медіа, що просувало проросійські наративи, фінансоване через структури Медведчука. Олена Колбаснікова, Юлія Прохорова, Ростислав Теслюк, Андрій Харківський — причетні до дестабілізації в країнах ЄС.

— причетні до дестабілізації в країнах ЄС. Алік Хучбаров і Ілля Бочаров — співробітники ГРУ, підривали політичну ситуацію в Естонії.

— співробітники ГРУ, підривали політичну ситуацію в Естонії. Томас Репер (Німеччина) — блогер, поширював проросійські меседжі.

— блогер, поширював проросійські меседжі. Аліна Ліпп (Росія) — проросійська блогерка, поширювала дезінформацію.

— проросійська блогерка, поширювала дезінформацію. Віктор Луковенко — очолює «Африканську ініціативу», яка поширює дезінформацію в Африці.

— очолює «Африканську ініціативу», яка поширює дезінформацію в Африці. Джастін Блез Тагух і Михайло Прудніков — відповідальні за антизахідну пропаганду в Африці.

— відповідальні за антизахідну пропаганду в Африці. Сільвен Афуа — засновник забороненої у Франції організації, яка поширювала заклики до ненависті.

— засновник забороненої у Франції організації, яка поширювала заклики до ненависті. AFA Medya — турецька медіакомпанія, поширювала кремлівську дезінформацію. Під обмеженнями тепер і її засновник Хусейн Догру.

— турецька медіакомпанія, поширювала кремлівську дезінформацію. Під обмеженнями тепер і її засновник Хусейн Догру. Головний радіочастотний центр (ГРЧЦ) та його керівник Руслан Нестеренко — відповідальний за порушення роботи GPS у країнах Балтії.

та його керівник Руслан Нестеренко — відповідальний за порушення роботи GPS у країнах Балтії. Stark Industries — вебхостинг, що підтримував інформаційні атаки, кібероперації та дестабілізацію. До санкційних списків потрапили і повʼязані з ним Юріє та Іван Некуліт. Вони підтримували деструктивну діяльність у цифровому просторі.

— вебхостинг, що підтримував інформаційні атаки, кібероперації та дестабілізацію. До санкційних списків потрапили і повʼязані з ним Юріє та Іван Некуліт. Вони підтримували деструктивну діяльність у цифровому просторі. Риболовецькі компанії Norebo JSC та Murman Sea Food — використовувались для шпигунства і диверсій на обʼєктах інфраструктури (наприклад, пошкодження підводних кабелів).

Також Європейський Союз запровадив санкції проти трьох російських організацій, пов’язаних із розробкою та застосуванням хімічної зброї. Рішення ухвалено після звітів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), які підтвердили використання Росією хімічних речовин, зокрема CS-газу, на фронті в Україні — що порушує міжнародну конвенцію. Загалом у списку ЄС за використання хімзброї зараз 25 людей і 6 організацій.

Європейський Союз запровадив санкції проти 28 громадян Росії, які причетні до порушень прав людини, репресій проти опозиції та підриву верховенства права.

Під санкції потрапили:

Війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту РФ — підрозділ Збройних сил, причетний до застосування хімзброї;

— підрозділ Збройних сил, причетний до застосування хімзброї; 27 науковий центр МО РФ — бере участь у розробці хімічних речовин;

— бере участь у розробці хімічних речовин; 33 Центральний науково-дослідний і випробувальний інститут МО РФ — також залучений до створення хімічної зброї;

— також залучений до створення хімічної зброї; судді, прокурори, представники Верховного суду РФ та регіональних судів — вони ухвалювали політично мотивовані рішення, зокрема у справах Олексія Навального та його соратників;

— вони ухвалювали політично мотивовані рішення, зокрема у справах Олексія Навального та його соратників; члени Слідчого комітету РФ — фабрикували справи проти активістів, юристів і працівників медіа;

— фабрикували справи проти активістів, юристів і працівників медіа; люди, причетні до переслідування покійного опозиціонера Олексія Навального, його брата, адвокатів і технічного директора каналу Navalny LIVE, активістів Олексія Горінова, Ігоря Баришнікова, Ольги Смірнової, блогерів Іоана Курмоярова і Сергія Другова.

Усім, хто потрапив під санкції, заморожують майно в ЄС, забороняють отримувати гроші чи інші ресурси від громадян і компаній Євросоюзу, а також забороняють вʼїзд на територію ЄС.