World Press Photo переглядає авторство знакового фото з Вʼєтнаму «Дівчинка з напалмом»

Організація World Press Photo засумнівалася в авторстві картини «Терор війни», більш відомої як «Дівчина з напалмом». Поки що авторство колишнього фотографа Associated Press (AP) Ніка Ута призупинили. Є докази, які вказують, що фото міг зробити вʼєтнамський фотограф Нгуєн Тхань Нге.

Про це йдеться в заяві World Press Photo.

Організація, яка у 1973 році визнала це зображення «Фото року», оголосила про своє рішення на тлі документального фільму «Стрингер», у якому стверджується, що саме Нгуєн Тхань Нге зробив одне з найвідоміших фото 20 століття, а не Нік Ут.

«Терор війни», 1972 рік. AP

У фільмі стверджується, що Нге нібито продав фотографію агентству AP, перш ніж редактори вирішили вказати автором Ута — штатного фотографа агентства в Сайгоні (нині Хошимін). Американський телеканал CNN хотів перевірити це самостійно, але не зміг — продюсери фільму з VII Foundation не відповіли на запити надати копію стрічки, яку поки що не оприлюднили.

Нік Ут неодноразово відкидав звинувачення в тому, що цю фотографію зробив не він. Рішення World Press Photo призупинити атрибуцію фотограф вважає «жалюгідним і непрофесійним».

На початку травня агентство AP опублікувало 96-сторінковий звіт стосовно фотографії. Журналісти провели розслідування, засноване на свідченнях очевидців, вивченні фотокамер, 3D-моделі місця події та аналізі збережених фотонегативів, і не виявили переконливих доказів для зміни авторства фотографії. Однак в AP визнали, що через таку кількість років після події та через відсутність ключових доказів неможливо остаточно підтвердити, чи саме Ут зробив знімок.

Однак організація World Press Photo дотримується іншої позиції. Її виконавча директорка Жумана Ель Зейн Хурі писала, що рівень сумнівів в авторстві надто високий, щоб і надалі підписувати фото іменем Ніка Ута.

Сумніви викликають кілька моментів: яку камеру використали, де саме стояв фотограф і чи міг він встигнути зробити фото і потім допомогти постраждалим. Паризька дослідницька група Index створила 3D-реконструкцію подій та підрахувала, що Ут мав би пробігти 60 метрів і повернутися за дуже короткий час, що малоймовірно, але не неможливо. AP заперечує ці розрахунки й вважає, що реальна відстань могла бути меншою — приблизно 33 метри.

Фото, імовірно, зробили на камеру Pentax, якою користувався інший фотограф — Ха Ван Нге. Ут казав, що знімав камерами Leica і Nikon, але також підтвердив, що іноді використовував Рentax. AP також знайшло в архіві його фото, зроблені на Pentax.

Ще один імовірний автор фото — військовий фотограф Хуйнь Конг Фук, який теж міг бути на місці подій та продавати знімки агентствам.

Сам Нік Ут заявив, що висновки AP зі звіту і розслідування підтверджують правдивість його версії. Він пригадує, як побачив обгорілу дівчинку Кім Фук, зробив фото, а потім відвіз її разом з іншими дітьми до лікарні. Фото вийшло в газетах наступного дня і стало символом протесту проти війни.