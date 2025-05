BBC звільнила свого найбільш високооплачуваного ведучого. Усе через пост в Instagram про сіонізм

Британський телерадіомовник BBC вирішив припинити співпрацю з телеведучим Гарі Лінекером після скандалу, спричиненого його публікацією в соцмережах, яку визнали антисемітською.

Про це повідомила сама корпорація.

Лінекер — колишній футболіст, один із найкращих бомбардирів в історії збірної Англії, на початку 1990-х років він був її капітаном. Відразу після закінчення карʼєри футболіста він почав працювати коментатором. З 1999 року Лінекер вів телепередачу Match of the Day — одне з найрейтинговіших шоу про футбол, що виходить на телеканалі BBC One з 1964 року.

Більше того, Лінекер — найбільш високооплачуваний ведучий BBC, його річна зарплата в окремі періоди перевищувала £1,7 мільйона.

12 травня Лінекер опублікував в інстаграмі рілз палестинської лобістської групи під заголовком «Пояснення сіонізму за дві хвилини». Він супроводжувався зображенням щура, яке використовують як антисемітський образливий штамп. Незабаром публікація зникла, а 14 травня Лінекер вибачився.

«В Instagram я репостив матеріал, який, як я згодом дізнався, містив образливі посилання. Я дуже шкодую про ці посилання. Я б ніколи свідомо не поділився чимось антисемітським. Це суперечить усьому, у що я вірю», — заявив він.

Ведучий раніше вже зазнавав критики через свої дописи в соцмережах, але останній випадок, ймовірно, став останньою краплею для керівництва, яке вважало його подальше перебування на посаді неможливим, повідомила редакторка BBC з питань культури й медіа Кеті Разалл.

Ще наприкінці 2024 року було офіційно оголошено, що Лінекер залишить посаду основного ведучого Match of the Day, проте досі припускали, що він продовжить співпрацю з програмою, а також коментуватиме для BBC матчі Кубка Англії та Чемпіонату світу 2026 року.