Велика Британія та ЄС досягли угоди про торгівлю та безпеку — новий етап після Brexit. Що в документі

Велика Британія та Європейський Союз досягли угоди про спрощення торгівлі та зміцнення співпраці у сфері безпеки — це найбільший крок для покращення їхніх відносин після Brexit, пише WSJ.

Про угоду повідомляє британський уряд.

У понеділок, 19 травня, лідери ЄС і премʼєр Великої Британії Кір Стармер зібралися в Лондоні, щоб презентувати нову угоду. Це особливо актуально зараз — на тлі війни Росії проти України, зазначило видання.

У документ включили новий пакт про безпеку, який надасть британським оборонним компаніям доступ до оборонного бюджету ЄС у розмірі €150 мільярдів, а також угоду про гармонізацію правил щодо харчових продуктів та скорочення прикордонних перевірок на експорт продуктів харчування з Великої Британії до ЄС. Остання не матиме часових обмежень, що надасть бізнесу визначеності.

Деякі звичні перевірки продуктів тваринного і рослинного походження повністю скасують, тож товари зможуть знову вільно перевозити, зокрема між Великою Британією та Північною Ірландією. Це може зменшити ціни на їжу та збільшити її вибір у магазинах.

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ЄС — найбільший торговельний партнер Британії, і після падіння експорту та імпорту країна знову зможе продавати до ЄС товари на кшталт бургерів і ковбас, підтримуючи свою промисловість. Обʼєднання систем торгівлі викидами зміцнить енергетичну безпеку Британії й дозволить уникнути втрат через податок ЄС на вуглець. Це дасть економіці майже £9 млрд до 2040 року. Також британську сталь захистили від нових тарифів ЄС, що щороку заощадить £25 млн.

Вперше Британія отримає доступ до даних із зображеннями обличчя у базах ЄС, що допоможе швидше ловити злочинців. Туристи з Британії зможуть користуватися більшою кількістю електронних пунктів пропуску, тож не стоятимуть у довгих чергах, а домашні тварини знову матимуть «паспорти», що спростить подорожі.

Угода, зокрема, продовжує доступ країн ЄС до британських риболовних вод до 2038 року. Хоча риболовля не є значною частиною економіки, це питання залишається чутливим для британців. Велика Британія інвестує £360 млн у модернізацію рибного флоту, навчання працівників, підтримку прибережних громад, туризм і збільшення експорту морепродуктів. Угода також зменшує бюрократію і витрати на експорт риби. До нової угоди термін дії домовленостей про риболовлю мав закінчитися наступного року.

Велика Британія та ЄС домовилися про молодіжну програму, яка дозволить молодим людям працювати та подорожувати Європою, але ця програма буде тимчасовою та матиме певні обмеження. Вона схожа на ті угоди, які Велика Британія вже має з Австралією та Новою Зеландією — там молодь теж може отримувати тимчасову роботу і подорожувати, але за певними правилами і строками. Це не повна свобода пересування, як у ЄС, а контрольована можливість для молоді здобути досвід за кордоном.

У документі також йдеться про спільну роботу з ЄС, щоб боротися з нелегальною міграцією, зокрема повертати тих, хто перебуває в країні незаконно, і посилювати контроль на кордоні Ла-Маншу — це протока між Великою Британією і Францією, через яку часто намагаються нелегально перетнути кордон.

Угода «поверне Британію на світову арену», — заявив міністр Великої Британії, відповідальний за відносини з ЄС, Нік Томас-Саймондс.

Які проблеми лишилися

Водночас попри те що Британія та ЄС називають нові угоди кроком уперед у співпраці, угода не торкається багатьох питань, зазначає WSJ. Британія залишиться поза митною зоною ЄС, її громадяни не матимуть права на вільне пересування або поселення в країнах ЄС.

У сфері безпеки співпраця трохи покращиться, але британська влада, як і раніше, не матиме доступу до ключових європейських баз даних. Сторони також не домовилися про взаємне визнання сертифікатів чи спрощення перетину кордону — британці й далі чекатимуть у чергах в аеропортах, бо не зможуть користуватися автоматичними пунктами паспортного контролю, які доступні для громадян ЄС.

WSJ пише, що нові домовленості можуть викликати спротив у самій Великій Британії. Особливо критикує їх партія «Реформа Великої Британії» прихильника Brexit Найджела Фаража, яка набирає популярності. Вже через рік після того, як до влади прийшов уряд лейбористів на чолі з Кіром Стармером, ця партія, за опитуванням громадської думки, стала найпопулярнішою серед виборців.

Британський премʼєр-міністр неодноразово казав, що не планує скасовувати Brexit. Хоча за останніми опитуваннями, лише троє з десяти британців вважають вихід з ЄС правильним кроком. Але Стармер вважає, що покращення зв’язків із Євросоюзом необхідне, адже блок залишається найбільшим торговим партнером Великої Британії.

Паралельно з домовленостями з ЄС, Велика Британія намагається укладати угоди з іншими країнами. Наприклад, вона підписала торговельну угоду з Індією, а також домовилася зі США про часткове скасування мит, які запровадив Трамп. Євросоюз теж активно працює в цьому напрямку — нещодавно він завершив попередню угоду з країнами Південної Америки і намагається домовитися з Індією до кінця року.